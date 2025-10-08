Деца от Първомай разбраха кои мигриращи птици преминават през града им (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Малките сглобиха и украсиха къщички за крилатите животни

Учениците от трети и четвърти клас от НУ "Христо Ботев" в Първомай научиха защо някои птици напускат родните си места през есента, как се ориентират по време на полета си и кои видове преминават през България и района на града им.

Това стана на открит урок съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив и с еколозите на община Първомай. Събитието е посветено на Международния ден на мигриращите птици.

Експертите от РИОСВ запознаха децата с удивителното пътешествие на мигриращите птици, които всяка година изминават хиляди километри, за да оцелеят.

С помощта на подготвени цветни материали и презентация децата разбраха колко важни са влажните зони и природните местообитания за опазването на птиците. Те се впечатлиха от смелостта на пернатите пътешественици и от изумителните им маршрути, които минават през три континента.

В края на урока децата показаха творчество и любов към природата, като сглобиха и украсиха къщички и хранилки за птици, които ще бъдат поставени в двора на училището.

Директорката на учебното заведение Атанаска Славова и зам.-кметът с ресор образование Атанаска Славова поздравиха децата за участието им и интереса.