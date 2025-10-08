ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иззеха 315 кашона със заготовки за кутии за цигари от камион край Видин

Иззеха 315 кашона със заготовки за кутии за цигари от камион край Видин СНИМКА: Агенция "Митници"

Общо 315 кашона със заготовки за кутии за цигари и 80 бобини с коркофан (ролки с филтърна хартия за цигари) са иззели митничари при проверка на товарен автомобил край Видин, съобщиха от Агенция „Митници".

На 6 октомври около 19:30 часа на път Е79 в посока Дунав мост 2 при Видин - Калафат е спрян влекач с ремарке с български шофьор, пътуващ от Гърция към Нидерландия. Митническите служители извършили физическа проверка на товарното помещение, където открили шест палета с кашони. Те били отворени на избирателен принцип, като в тях били намерени изрязани заготовки за кутии за цигари с логото на популярна марка. В помещението е установено и още едно фолирано пале с ролки коркофан с логото на друга известна марка цигари. Водачът и товарния автомобил са съпроводени до Митническо бюро - Видин, където са преброени 315 кашона с общо 1 014 300 изрязани заготовки за кутии за цигари и 80 бобини с 600 кг коркофан на защитена търговска марка.

Стоките са иззети поради възникнали основателни съмнения, че се превозват в нарушение на права върху интелектуалната собственост. Действията по проверката продължават, уточняват от агенцията.

