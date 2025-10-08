Уволнен заради убийството на Митко от Цалапица полицай осъди МВР за 7000 лв., уронили доброто му име

Заповедта за освобождаването на Дамян Капов падна в съда

Полицаят от Районното в Стамболийски Дамян Капов, уволнен след убийството на Димитър Малинов в Цалапица, осъди МВР да му плати обезщетение от 7000 лв. за преживените душевни травми, дълбоко засегнати чест и лично достойнство, уронени непоправимо авторитет и доброто му име на служител пред близки, познати и във всички структури на ведомството. След смъртта на Малинов на 20 юли 2023 г. избухнаха протести и Капов беше освободен от работа, заедно с шефа на структурата на МВР в Стамболийски, за уронване на престижа на полицията. И двамата оспориха и съдът отмени заповедите за уволнение.

След това Капов завежда второ дело и иска компенсация от 15 000 лв. по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Негов близък разказва пред Пловдивския административен съд, че в онзи момент заради недоволството на хората и протестите с участието на майката на убитото момче Атанаска Бакалова на МВР е била нужна изкупителна жертва и именно така е бил уволнен Дамян Капов. След наказанието той се затворил в себе си, отслабнал, а много хора започнали да странят от него.

Съдът приема, че полицаят има право на обезщетение, но само в размер на 7000 лв. и му присъжда тази сума. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС.