"Възраждане": Вече имаме лобистки законопроект - този за "Лукойл"

Павлета Давидова

ИСКРА МИХАЙЛОВА

Имаме вече законопроект, в който е записано име на частно търговско дружество, името на „Лукойл", това вече се води лобистки законопроект.

Тази констатация направиха от "Възраждане" малко след като парламентарната комисия по енергетика извънредно задвижи промени, свързани с компанията. Йордан Тодоров подчерта, че няма друг действащ закон, в който да има точно определено име на частно дружество.

Хората на Костадин Костадинов са притеснени, че в законопроекта не са записани сроковете, в които да бъде одобрена продажбата от Министерски съвет, след като получи доклад от ДАНС. По чисто административен начин една такава сделка може да бъде бавена с месеци, дори и с години, предупреди Тодоров.

Искра Михайлова се оплака, че не е дадена възможност да се обсъди проектът по същество. Тя настоя, че гласуването в комисията е нелигитимно, тъй като се е случило след началото на пленарното заседание. Тя попита как народни представители са разбрали за евентуалната продажба на рафинерията - това е тип информация, която се придобива от службите, които би трябвало да се отчитат на премиера. Михайлова поиска по-голям държавен контрол. Критичната инфраструктура трябва да бъде под държавен контрол, настоя депутатката.

ИСКРА МИХАЙЛОВА

