В Казахстан ще кастрират педофилите половин година...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Започва цялостно обновяване на спортната зала до Гребната база в Пловдив (Снимки)

Залата ще бъде изцяло обновена. Снимки: община Пловдив

Осветлението ще бъде подменено, покрива и фасадата също

Община Пловдив започва цялостна реконструкция и модернизация в залата по бокс, джудо и вдигане на тежести, разположена до Гребната база, съобщиха от градската управа.

 През годините треньори и клубове са я поддържали със
собствени средства, но обектът не е преминавал през сериозен ремонт от десетилетия.

Предвидените дейности включват топлоизолация, ремонт на покрива и фасадите. Осветлението също ще бъде подменено с модерни LED системи. Обновени ще бъдат съблекалните и санитарните възли. Ще се изгради фотоволтаична електроцентрала за устойчиво енергийно потребление.

Финансирането е осигурено както по Плана за възстановяване и устойчивост, така и със средства от държавния бюджет. 

