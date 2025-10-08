Радостин Василев: Васил Терзиев има нашата подкрепа

Кметът на София Васил Терзиев има нашата подкрепа в борбата с фирмите, които дават оферта за сметосъбиране три пъти над индикативната стойност, за да откраднат близо милиард от Столична община.

Тази заявка направи от парламентарните кулоари лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

"Терзиев вече 2 г. е кмет и трябва да знае, че управлявайки София, влиза в пряк сблъсък с мафията. Обикновено сметопочистващите фирми са мафиотски и в това няма нищо лошо. Лошото е, че кметът не направи опит да промени, прекрати или да направи нещо, свързано с боклука, а чакаше да стане криза", коментира той кризата с боклука в столицата.

На въпрос, свързан с идеята на Румен Христов президентът да няма право да се занимава с политика 2 г. след края на мандата си Василев каза:

"Христов е вестоносец на умрял субект – СДС. Говори неща, които никого не го интересуват. С неговото отзоваване да приключи мъчителното съществуване на втората част от абревиатурата на ГЕРБ".