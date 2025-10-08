Кирил Добрев: Сталинистка е идеята президентът да не се занимава с политика

Коментарът на СДС по повод президента ми е много сталинистки - "има човек, има проблем, няма човек, няма проблем". Аз не знам с тази абревиатура „Съюз на демократичните сили", къде отиде демокрацията".

Този коментар направи зам.-шефът на парламентарната група на БСП - ОЛ Кирил Добрев след като тази сутрин председателят на СДС Румен Христов предложи президентът да не може да се занимава с политика до 2 г. след изтичане на мандата ми.

Добрев напомни, че посъветва Христов да прочете Конституцията, в която пише, че всеки български гражданин може да избира и да бъде избиран. „Добре, че поне в тази част, тези "конституционалисти" не промениха Конституцията, така че всеки има право да участват в изборите. На всички нови играчи ще пожелая успех", добави той.

Депутатът отбеляза, че от 2 г. се говори за евентуална президентска партия. „Румен Радев сме го издигали два пъти, аз съм участвал в две негови кампании. Дали ще да направи партия или не, зависи единствено и само от неговото решение", добави той.

По темата, свързана с кризата с боклука в София, той отбеляза, че "ако софиянци бяха направили правилния избор в лицето на Ваня Григорова (беше кандидат за кмет от левицата на последния вот - б.р.), днес щеше да има силна общинска фирма, която да се справи". Нямаше да говорим нито за обществени поръчки, нито за пари, които да излизат от джоба на софиянци, добави депутатът. Той припомни, че такъв пример е имало в община Благоевград - общинска фирма, създадена от Костадин Паскалев, която до ден днешен работи и "се справя прекрасно" с боклука в Благоевград. Цялата кампания на БСП беше върху това да се изгради силен общински потенциал и капацитет, с който софиянци да не плащат излишни пари, напомни той.