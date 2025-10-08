Полицаи влязоха и в РДНСК Бургас, вземат документи за "Елените"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полиция влезе преди минути в сградата на РДНСК и Кадастъра в Бургас, акцията е заради разследването за потопа на Елените, отнел четири човешки живота.

По данни на "24 часа" ще бъде иззета документация, свързана със застрояването на "Елените" през годините.

Междувременно директорът на РДНСК Бургас Янчо Райков заяви, че проверка вече се извършва, като се проверяват налични строителни книжа и ПУП-ве.

Според директора на регионалната строителна инспекция резултати от проверката могат да се чакат в края на седмицата.

