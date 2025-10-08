ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицаи влязоха и в РДНСК Бургас, вземат документи за "Елените"

Тони Щилиянова

Потопът на Елените взе четири жертви. Снимка: 24 часа

Полиция влезе преди минути в сградата на РДНСК и Кадастъра в Бургас, акцията е заради разследването за потопа на Елените, отнел четири човешки живота.

По данни на "24 часа" ще бъде иззета документация, свързана със застрояването на "Елените" през годините.

Междувременно директорът на РДНСК Бургас Янчо Райков заяви, че проверка вече се извършва, като се проверяват налични строителни книжа и ПУП-ве.

Според директора на регионалната строителна инспекция резултати от проверката могат да се чакат в края на седмицата.

