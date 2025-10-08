ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шампионът "Левски" срещу ПАОК на турнир в Гърция

Полиция влезе в сградата на община Несебър

Снимка: Архив

Акция на МВР се провежда в момента в община Несебър. Малко преди 15:00 ч. трима служители влязоха в сградата на общината, а пред входа има засилено полицейско присъствие, съобщава БНТ.

Очаквайте подробности. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: Архив

