Рекламират общините в клипове, за да привличат туристи

Общините и техните многообразни културни събития стават основен акцент в националната туристическа реклама, каза при откриването на 20-ото юбилейно издание на Международното изложение "Културен туризъм" във Велико Търново зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева.

"Започнахме с черноморските общини. Има създадени вече 7 клипа и работата продължава. Предстои да направим заседание на Националния съвет по туризъм до края на годината, на което ясно ще бъдат изказани приоритетите в рекламата на министерството на туризма, но няма съмнение, че подкрепата на събитията на общините са един от най-важните ни приоритети. Спотовете не са предназначени само за българската аудитория, ще бъдат разпространявани по каналите, с които Министерство на туризма има договори, уточни Георгиева.

Над 50 общини, туроператори, посолства и побратимени на Велико Търново исторически градове се представят на туристическата борса в Бизнес център Велико Търново. По повод две десетилетия на престижния форум бяха раздадени юбилейни награди на основателите и двигателите на изложението, както и на медии, сред които и "24 часа", допринесли за популяризирането му.

"За тези 20 г. Велико Търново доказа, че е сърцето на културния туризъм и има огромен потенциал в областта на този тип преживяване, а също така и всяка една българска община , която участва с туристическия си продукт. Искам да благодаря на Министерство на туризма за идеята, която дадоха още в началото на мандата на министър Боршош, да се обърне внимание на българските общини и най-вече за рекламата и популяризирането на туристическите продукти, които местната власт създава. Общините хвърляме огромен ресурс, за да направим градовете ни по-интересни", каза Даниел Панов.

Той припомни за далечната 2003 г, когато е поставено началото на изложението, което приема като свое трето дете, заедно с двамата му сина.

"20 години за нас археолозите е първа младост, но с всяка следваща година ние гледаме все по-сериозно на този форум, който е единствен по рода си. Културният туризъм е пътят към най-важното - към нашите традиции, ценности към завещаното ни от вековете културно наследство, чието опазване и превеждане напред във времето, е нашата най-важна мисия", коментира зам.-министърът на културата Тодор Чобанов.

Той съобщи, че във Велико Търново ще работят повече служители на НИНКН, за да се отпуши издаването на разрешителни за реставрация и ремонти на старите сгради паметници. "11 години се бави Общият устройствен план на старата част на Велико Търново. Това е един много тъжен факт, който показва, че системите невинаги успяват да работят бързо. Ние го разписахме пролетта, защото той спираше над 100 преписки от Велико Търново за консервация и реставрация на знакови обекти. Сега имаме много по-активна работа. Спряхме тази политика да се пишат откази, защото при нас се пишеха по 5000 отказа на година, което е абсурдно", каза зам.-министърът.

Чобанов е дал указания преписки в градове с историческо значение да се работят приоритетно. Разработва се и нов устройствен правилник със специални разпоредби в този механизъм, които да насочват работата именно в градове като София, Пловдив и Велико Търново. Там ще има и повече служители.

Програмата на юбилейното издание на "Културен Туризъм" включва национална конференция „Нематериалното културно наследство – неподправеният чар на дестинациите", както и награждаване на победителите в Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика. Сред акцентите са още конференцията „Фестивалът – рецепта за съживяване" и представителната експозиция на Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа", която ще покаже творби в специалностите „Художествена дърворезба", „Интериорен дизайн" и „Иконопис", съпроводени от демонстрации на живо.