На първо четене: армията ще може да сваля чужди дронове над наша територия

Армията ще може да сваля дронове, навлезли нерегламентирано над район, който е забранен за тях или застрашават войски или военни кораби, които са извън базите и поделенията си. Това гласят част от приетите на първо четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, внесени от правителството.

Промените минаха със 125 гласа "за". "Възраждане" бяха твърдо против, понеже според тях така България може да влезе във война с Русия.

С новите текстове се дава изрично право на министъра на отбраната да разпореди използването на оръжие срещу безпилотни летателни и плавателни системи. В мирно време всяко използване на оръжие от военните се разрешава от министъра на отбраната, включително и когато оръжие ползват съюзнически войски, разположени на наша територия.

Включването в закона на текстовете за дроновете ще даде право на армията да стреля и по тях. Дори и с разрешението в закона обаче Българската армия няма да е способна скоро да сваля дронове. Причината е, че няма оръжия, с които да го прави. Българската армия тепърва ще купува антидрон система. Тя ще бъде финансирана със заема от 3,2 млрд. евро по механизма SAFE на ЕС. Всъщност става въпрос за няколко проекта за закупуване както на радари, които да са ефективни срещу дронове, така и на оръжия, способни да ги поразяват, става ясно от отговор миналата седмица на министър Атанас Запрянов до депутата Даниел Лорер. Няма обаче никаква яснота каква е проектната готовност на военните за тези поръчки и кога антидрон системите ще бъдат закупени. Би трябвало да стане преди 2030 г., когато е крайният срок за реализация на проектите по SAFE.