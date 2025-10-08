Филателна изложба в Добрич, посветена на 85 г. от връщането на Южна Добруджа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съюзът на българските филателисти и „Български пощи" организират от 15 до 17 октомври в Добрич юбилейна филателна изложба „Добрич Филекс 2025". Тя е е посветена на 85-тата годишнина от връщането на Южна Добруджа в пределите на България. Патрон е почетният председател на Съюза на българските филателисти Симеон Сакскобургготски.

Изложбата ще се открие на 15 октомври в 11 ч в Регионална библиотека „Дора Габе" в Добрич, която е домакин на филателната проява.

В този културен форум ще участват редица от най-добрите български филателни експонати както и други, изградени в последната година, които за пръв път се представят пред публика.

Министерството на транспорта и съобщенията участва със специализирана сбирка от оригинални авторски проекти за пощенски марки от периода 1964-1984 г. Включени са работи на осемнадесет български художници, между които Борис Ангелушев, Веселин Стайков, Стефан Кънчев, Александър Поплилов и др. Показва се и сбирка от колекцията на Симеон Сакскобургготски – „Изследване на редовните издания от периода 1940-1943 г."

В рамките на празниците ще бъдат валидирани атрактивни филателни издания - пощенска карта на тема „85 г. от възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България", пощенски блок „Български народни приказки"; пощенска карта „155 г. Народно читалище „Йордан Йовков 1870 г.", Добрич; пощенски блок „Български футболни легенди и други.

По време на форума ще се състои Детски конкурс за рисунки на проекти за пощенски марки на тема „Герои от български народни приказки" и „Футболът – игра на милиони", както и детска филателна работилница. Ще бъде представена нова филателна литература.

През цялото време ще работи щанд на „Българска филателия и нумизматика".