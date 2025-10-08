Ученици от столичния район „Изгрев“ посетиха Народното събрание по покана на Киселова

По покана на председателя на Народното събрание Наталия Киселова Народното събрание бе посетено от ученици от училища от столичния район „Изгрев". Срещата се проведе в конферентната зала на парламента, а младежите проявиха жив интерес към дебатите по промените в Закона за предучилищното и училищното образование. Учениците се вълнуваха от предстоящото прилагане на забраната за използване на мобилни устройства в училище и изразиха вижданията си за нейното въвеждане. Председателят на парламента отбеляза, че подобна забрана съществува в останалите европейски държави и тя има за цел да се подобри учебната среда и фокуса на учащите върху учебния процес. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Младите гости разговаряха с Наталия Киселова и за ролята на изкуствения интелект в училище. Председателят на Народното събрание изрази пред тях разбирането си, че изкуственият интелект следва да ни служи като инструмент и ние трябва да се учим как да го управляваме.

Председателят на парламента запозна учениците със законодателния процес и им разказа как законопроектът става закон. Младежите зададоха въпроси, свързани със задълженията на председателя на Народното събрание, и попитаха Наталия Киселова как се справя с осигуряването на реда по време на пленарните заседания.

По-рано учениците присъстваха на пленарното заседание по време на обсъждането на първо четене на промени в Закона за училищното и предучилищното образование и имаха възможност да разгледат сградата на парламента.