Манол Генов, пратил експерти на терен заради наводненията: Безхаберието отне живота на четирима (Видео)

"В нашето общество се появява усещане за липса на справедливост и безнаказаност. Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека. Днес работим с една цел - да върнем държавността и справедливостта. С моя заповед съм изпратил експерти от Министерството на околната среда и водите, "Басейнова дирекция - Черноморска" и РИОСВ - Бургас на терен за проверка на наводнените терени и щетите и доколко превенцията, която е направена предните години и възстановяване на разрушените обекти са издържани", заяви на брифинг министърът на околната среда и водите Манол Генов, който представи първите резултати от проверката, която разпореди, на терените, засегнати от наводненията по Южното Черноморие.

По думите му в момента от МОСВ разполагат с данни от два доклада.

"Наша отговорност е да изясним кога, защо и с чии правомощия на институции и служебни лица е станало застрояването, което провокира опустошителната стихия. Работим в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да видим къде и каква налична документация има", допълни Манол Генов.

Генов бе категоричен, че там, където има пропуски, нищо няма да бъде спестено. Той разясни, че през 2015 г. в МОСВ е постъпил сигнал от гражданин за застрояване на реката в курорта "Елените", като сигналът е изпратен на басейнова дирекция.

"При извършената проверка е констатирано, че коритото на реката е покрито почти изцяло. Частично в горната си част е било покрито преди 1998 г. През периода 2006-2007 г. при изграждането на нови хотели, е извършено покриването на долната част на коритото на устието. Върху покритата част на коритото има изградени един хотел няколко атракциона на територията на аквапарка.

Изводът е, че реката е била застроена преди 1998 г. Басейнова дирекция обаче е установила свършеното строителство и е уведомила прокуратурата", обясни министърът.

По думите му районната прокуратура в Несебър е прекратила преписката през декември 2009 г. поради липса на данни за извършено престъпление, тъй като строежът е бил съгласуван с действащите проекти.

„Сега проверяваме дали Басейновата дирекция е обжалвала това постановление. Не може да няма документални следи – длъжни сме да възстановим пълната картина", категоричен бе министърът.

Генов добави, че от 2011 г. е въведено изискването РИОСВ да изисква становище от директора на съответната Басейнова дирекция за подобен тип инвестиционни намерения, каквито са тези в "Елените".

Резултатите от проверките на РИОСВ – Бургас показват, че между 2014 и 2019 г. са разглеждани общо 13 инвестиционни предложения в местността "Козлука", всички свързани с урбанизирани територии. В 11 от тях е взето решение да не се извършва оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка.

„Това, което ме тревожи най-много – нито един от тези обекти за последните 15 години не е преминал през пълна процедура по ОВОС. Задължени сме да установим доколко това застрояване е допринесло за тежките последици от наводнението", подчерта Генов.

"Няма данни Басейновата дирекция да е била търсена за становище по инвестиционни намерения за покриване на речни корита или за строителство върху тях. Проверките са извършвани само по сигнали от граждани, като резултатите са били изпращани на прокуратурата и компетентните институции", уточни министърът.