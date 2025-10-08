Ремонтът на ул. „Оборище" е 80% изпълнен, а закритият басейн ще е готов в рамките на 2025 г.

Към настоящия момент Община Шумен е завършила 37 обекта, заложени по Програмата за текущ ремонт за 2025 г., напредва се и по улиците за асфалтиране чрез заема

Пътят за Коньовец е готов на 95 %, отчете на брифинг в сряда заместник-кметът по строителството на община Шумен

На брифинг на Община Шумен в сряда, 8 октомври, за напредъка на основни инфраструктурни обекти на територията на община Шумен заместник-кметът по строителство и благоустройство инж. Андреан Ваньов информира за статуса на изпълнение на различните програми на Община Шумен – програмата за саниране, капиталовата, инвестиционната и ремонтната програми, както и за обектите, финансирани от заема за ремонт на улици, изтеглен по-рано.

Програма за саниране на многофамилни жилищни сгради

Община Шумен е издала 7 разрешения за строеж за санирането на многофамилни жилищни сгради по Програмата за енергийна ефективност. Това са блоковете на ул. „Страхил войвода“ № 1, 3, 5 и 7, жк „Херсон“ блок №8, ул. „Марица“ № 24, бул. „Велики Преслав“ № 37 и № 39, ул. „Съединение“ № 205, ул. „Ришки проход“ № 18, както и на бул. „Велики Преслав“ № 33А и 33Б, където на 13 септември беше открита строителна площадка за саниране на първия блок по Програмата, информира инж. Ваньов.

Към момента шест проекта за саниране се съгласуват с РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, като те касаят сградите на ул. „Никола Вапцаров“ № 3, ул. „Цар Освободител“ № 10, ул. „Генерал Драгомиров“ №56, ул. „Дедеагач“ № 1, ул. „Марица“ №16 и № 20.

Предстои издаване на разрешение за строеж на още две сгради за саниране, чиито проекти са внесени в Община Шумен на 6 октомври – преди два дни. Това са блоковете на ул. „Софийско шосе“ блок 6 и ул. „Марица“ № 18, по които сега ще се извърши съгласувателната процедура.

По останалите три блока - на ул. „Софийско шосе“ блок 14, ул. „Цар Освободител“ №64 и ул. „Ришки проход“ № 34 - предстои получаването на Комплексните доклади за оценка на съответствието на инвестиционния проект. За последните два блока – на ул. „Софийско шосе“ блок 4 и на ул. „Васил Априлов“ № 3, вх. 1, 2, 3 и 4 – към момента се извършва проектирането.

Капиталова програма

Инж. Ваньов обобщи, че към момента по четири обекта от Капиталовата програма на Община Шумен се извършва реконструкция на канализационната мрежа и предстои асфалтиране, като посочи улиците „Университетска“ (от ул. „Александър Пушкин“ до база на АМ „Черно море“), „Червена роза“ (от ул. „Цвята Кънчева“ до ул. „Университетска“), „Дедеагач“ (ул. „Странджа“ до подход за ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ вкл. паркинг на „Странджа“) и „Лозенград“ (от ул. „Н. Й. Вапцаров“ до междублоково пространство до бул. „Симеон Велики“).

В момента се работи по ул. ,,Оборище“, като строително-монтажни дейности на обекта са завършени на 80%. Почти е готово и изграждането на отводнителна система на кръстовището на бул. „Ришки проход“ и панорамния път на Шуменското езеро в м. Горен Сусурлук, каза още той.

Заместник-кметът отбеляза, че до края на 2025 г. ще се осъществят, както са заложени, проектиранията и авторските надзори на трите обекта - реконструкция на довеждащ водопровод в с. Васил Друмев, реконструкция на водопроводна мрежа в с. Васил Друмев и на довеждащия водопровод на с. Лозево.

В деловодната система на Общината вече има внесени по тази Пограма готови проекти и авторски надзор за 6 бр. детски площадки – на ул. „Цар Освободител“ № 12-14, кв. „Боян Българанов“ № 1, бул. „Ришки проход“ № 20, ул. „Съединение“ № 45, ул. „Скобелев“ № 68-70 и на ул. „Трапезица“.

Инвестиционна програма за общински проекти

(по чл. 113 от Държавния бюджет)

По отношение на Инвестиционната програма за общински проекти на Община Шумен, като плащанията са по чл. 113 от Държавния бюджет, инж. Ваньов подчерта, че Общината е приключила четири обекта - реконструкция на водопровод по бул. „Ришки проход“, изграждане на локалното платно с паркоместа и зелени площи по ул. „Марица“, завършен е ремонтът на ул. „Северна“ и е направена реконструкцията на уличния водопровод по ул. „Г. С. Раковски“.

В процес на реализация по Програмата са СМР по 7 проекта. Повече от половината е изпълнението на рехабилитацията на пътя за Лозево от кръговото кръстовище на Седми километър към селото. Относно ремонта по ул. „Владайско въстание“, в участъка ѝ западно от ул. „Охрид“, се извършва трасирането на водопроводната и канализационната мрежа. Работи се и по ул. „Велико Железов“ в кв. „Дивдядово“, където се подменя водопроводът и се прави нова настилка. Подменен е и водопроводът на улица в кв. „Б. Българанов“, намираща се между ул. „Ген. Радецки“ и ул. „Ген. Драгомиров“, като е разчистена тротоарната настилка и е трасирана водопроводната мрежа. Продължават дейностите по закрития спортен басейн, като се очаква до края на 2025 г. обектът да бъде завършен и пуснат в експлоатация.

Текущите обекти по същата програма, по които в момента се работи, са довършването на пътя за Коньовец, който към момента е с напредък от 95%. По бул. „Симеон Велики“ се въвежда етапност, като към момента се извършват строително-монтажни работи в участъка от бензиностанция „Петрол“ до ул. „Строител“ в южното платно, където е въведена временна организация на движение. В този участък е изпълнена кабелната канална мрежа. Извършен е демонтаж на бордюри и монтаж на 70% нови. В участъка от ул. „Дедеагач“ до складовата база на „Лес Комерс“ е подготвена основата за тротоарна настилка, като на 80% от площта вече е положена и самата тротоарна настилка от унипаваж. В същия участък се прави реконструкция на газопроводната мрежа и на пътната настилка. Изграждат се нови дъждоприемни шахти. При благоприятни метеорологични условия участъкът от ул. „Дедеагач“ до бензиностанция „Петрол“ ще бъде завършена до края на месец октомври.

Инж. Ваньов изброи и обектите по Програмата, за които тази година са предвидени изготвянето на проектиране и авторски надзор, без които не могат да се осъществяват реални СМР на следващ етап. За тях има избрани изпълнители и работата вече им е възложена, като например за: 1) Разширение на Гробищен парк – Шумен; 2) Рехабилитация и реконструкция на улица „Захари Стоянов“ и части от ул. "Бузлуджа" и ул. "Кирил и Методий" в село Царев брод; 3) Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в участъка от село Костена река до село Овчарово; 4) Реконструкция на улици "Катюша" и "Независимост“ в Шумен; 5) Рeконструкция на водопроводната мрежа в село Струйно, за което предстои да се възложи работата на вече избрания изпълнител. Освен тях се проектират и още пет обекта, съгласно утвърдения бюджета на Инвестиционната програма за Община Шумен. По всички позиции вече има сключени договори с изпълнители, в които е заложено проектите да са предадени на Общината в рамките на 2025 г., а самата Програма залага ресурс и за следващата 2026 година, в която да се осъществяват СМР по изготвените проекти.

Програма за текущ ремонт

Към настоящия момент са завършени 33 обекта, заложени по Програмата за текущ ремонт за 2025 г., отбеляза инж. Андреан Ваньов:

Паркингът кардиология - Шумен; Бул. „Симеон Велики“ в участъка преди пътен възел с път I-7 и път за „Алкомет“ АД; Аварийно изкърпване на улици на територията на община Шумен; Преасфалтиране на ул. „Петър Парчевич“ - между ул. „Васил Априлов“ и ул. „Марица“; Преасфалтиране на кръстовище на ул. „Генерал Скобелев“ с ул. „Марица“; Рехабилитация на междублокови пространства; Пресафлатиране на части от улици в отделните населени места от общината; Ремонтни дейности и облагородяване около Томбул джамия; Полагане на щампован бетон на площадното пространство в с. Ветрище; Ремонтни дейности в междублоково пространство на ул. „Марица“ № 24; Междублокови пространства по ул. „Марица“- междублоково 1, 2 и 3; Преасфалтиране на ул. „Китка“; Преасфалтиране на ул. „Гевгели“; Асфалтово заустване пред входа на „Шуменско пиво“; Преасфалтиране на ул. „6-ти септември“- от ул. „Милин камък“ до бул. „Велики Преслав“; Ул. „Димитър Благоев“ с. Дибич; Ул. „Иван Кръстев“ с. Ивански; Преасфалтиране на ул. „Свобода“ от ул. „Искър“ до ул. „Възрожденец“; Преасфалтиране на ул. „Христо Смирненски“- от ул. „Цар Иван Александър“ до ул. „Цар Освободител“; Преасфалтиране на улица в с. Друмево; Облагородяване на междублоково пространство - ул. „Петър Берон“ №4; Облагородяване на междублоково пространство в кв. Б. Българанов/ ул. „Генерал Драгомиров“ №38А/; Преасфалтиране ул. „Васил Коларов“ - с. Градище; Преасфалтиране ул. „Милан Борисов“- от ул. „Владайско въстание“; Преасфалтиране - ул. „Боян Българанов“ - с.Царев брод; Преасфалтиране - ул. „Надежда“; Монтиране на капаци - ул. „Г.С.Раковски“; Облагородяване на междублоково пространство - бул. „Мадара“ №23, 25, 26 и 27; Рехабилитация и асфалтиране на пътя за Пети километър; Облагородяване на междублоково пространство - ул. „Ружа Тенева Северина“; Преасфалтиране в с.Мадара - ул. „ Македония“ и ул. „Трети март“; Преасфалтиране на участък от ул. „Асен Златаров“; Преасфалтиране на участък от ул. „Софийско шосе“.

Ремонти на улици по заема



Изпълнението на обектите по заема продължава, като на този етап и на четирите улици - „Университетска“, „Червена роза“, „Дедеагач“ и „Лозенград“ - е извършена реконструкция на канализационната мрежа. Предстои асфалтиране на участъците в ремонт, както следва:

Основен ремонт на канализационната мрежа по ул.„Университетска“ в участъка от ул.„Александър Пушкин“ до база на АМ „Черно море“, Шумен;

Основен ремонт на канализационната мрежа по ул. „Червена роза“ в участъка от ул. „Цвята Кънчева“ до ул. „Университетска“, Шумен;

Основен ремонт на канализационната мрежа по ул. „Дедеагач“ в участъка от ул. „Странджа“ до подход за ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ вкл. паркинг на „Странджа“, Шумен;

Основен ремонт на канализационната мрежа по ул. „Лозенград“ в участъка от ул. „Н.Й. Вапцаров“ до междублоково пространство до бул. „Симеон Велики“, Шумен.

На брифинга бяха обсъдени и въпроси, свързани с градската инфраструктура.