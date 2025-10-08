ВКС и ВАС казаха как ще се наказват шофьорите на камиони, които превозват без разрешение

Шофьорите на извънгабаритни или тежки камиони, които извършват превоз без разрешение по обществените пътищата и не са техни собственици или лицензирани превозвачи, носят отговорност по Закона за движение по пътищата, а не по Закона за пътищата. Това решиха съдиите от Наказателната колегия на ВКС и две колегии на ВАС, които излязоха със становище по тълкователно дело. То е образувано с разпореждане от 8 декември 2023 г. на председателите на двете върховни съдилища по тяхно искане за приемане на съвместно тълкувателно постановление по въпроса дали водач, който управлява извънгабаритно или тежко пътно превозно средство по пътищата, отворени за обществено ползване, без да е налице разрешение за движение, се наказва по Закона за пътищата или по Закона за движение по пътищата.

Искането за тълкуване се е налагало заради противоречива съдебна практика по въпроса относно правната квалификация на нарушението, извършено от водача на извънгабаритно или тежко пътно превозно средство, когато е назначен по трудов договор с превозвача.

След решението на ВКС и ВАС шофьорът на такъв камион ще бъде наказван с 3000 лв. глоба. До 7 септември 2025 г. санкцията беше от 500 лв. до 3000 лв., каквито суми са посочени в мотивите на тълкувателното постановление, тъй като те са приети на 10 юли 2025 г., т.е. преди последните промени в Закона за движение по пътищата. А не по Закона за пътищата, по който глобата е от 1000 лв. до 5000 лв.

ВКС и ВАС приемат, че отговорност за нарушение по Закона за пътищата носят само лицензираните превозвачи или физическите лица, които са собственици на извънгабаритни или тежки камиони, както когато наредят превоза, така и когато са фактически извършители, т. е. когато управляват лично камиона.