Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Янтра се стабилизира до нормално есенно пълноводие във Велико Търново

Дима Максимова

Нивото на Янтра спря на 2.20 м, няма опасност от локални наводнения Снимка: Община Велико Търново

Екипи обходиха всички мостови съоръжения

Нивото на р. Янтра във Велико Търново се стабилизира на около 2,20 метра, обстановката е спокойна, въпреки продължаващите валежи. Критичната стойност в най-ниската точка на града - в района на кв. „Чолаковци", е 4,50м., няма опасност от локални наводнения.

Това информира кметът на старопрестолния град Даниел Панов. По негово разпореждане още от вчера екипи от Общината обхождат всички мостови съоръжения на територията на града и общината. Няма струпване на наносни маси и риск от приливни вълни по теченията на р. Янтра, р. Белица и по-малките им притоци. Проверките продължават и към настоящия момент.

Към 15ч. днес р. Белица в Килифарево е с ниво около 1 метър, същото е нивото и на р. Янтра при село Пушево. Сензорната система на Община Велико Търново дава данни в реално време на всеки 15 минути.

За последните 24 часа валежите са 49 литра на кв. метър, прогнозата за следващите 24 часа е постепенно намаляване на количествата. Очакванията са за спиране на дъжда в ранните часове на утрешния ден.

Нивото на Янтра спря на 2.20 м, няма опасност от локални наводнения

