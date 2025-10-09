Улица “Младежка” – Пепеляшката на Пловдив, очаква 12 млн. лева, за да върне чара си (Снимки)

Зони за отдих, водни площи, детски площадки предвижда проектът за обновяването й, но не се знае кога ще стане

Пазарът се измества в обръщалото на автобусна линия №22

Тя беше една от най-хубавите улици в Пловдив - подредена, поддържана, чиста. Сега е запусната, неугледна и мръсна.

Улица "Младежка" е като Пепеляшка в широкия център на града.

Тротоарите са разбити, на места липсват напълно,

по алеята човек може да се пребие, ако не си гледа в краката. Разположените сергии и павилиони в средната ивица по-скоро отблъскват с ръждясалия си вид и висящите найлони.

Вече 10 години, откакто общината си взе пазара от концесионера Атанас Червенков - Райфъла, по него нищо не е направено. По улица "Младежка" са разположени сергии и павилиони за дрехи, плодове и зеленчуци и хората са свикнали с пазара. Снимка: Радко Паунов

"Гледката е тъжна. Живея на тази улица от 1979 г. Тогава се казваше "Комсомолска" и по нея се движеше тролейбус №5. След това я затвориха. Сърцето ми се къса, като помня каква беше, а каква е сега. От години се говори, че ще я реконструират, но кога ще стане, един бог знае", коментира пред "24 часа" Мария Стоянова, треньор по фехтовка. Тя разказа как стъпила върху разместена плочка, докато обикаляла сергиите на пазара, и си навехнала крака. Цял месец не можела до ходи.

"Не съм се занимавала да водя дело срещу общината. Не искам. Но повече от 30 г. тук не е вложено нищо", допълва Стоянова. Повече от 30 г. по улица "Младежка" не е вложено нищо, казва с тъга Мария Стоянова, която от 1979 година живее на нея. Снимка: Радко Паунов

Няма човек, който да е доволен от състоянието на улица "Младежка". Тя е с дължина 800 метра. Простира се от областната управа на Пловдив (кръстовището на булевардите "Шести септември" и "Васил Априлов") до обръщалото на автобус №22 (бул. "Копривщица"). Тя е един от участъците към Гребната база.

В зората на демокрацията в средната алея между чинарите се настани първият Руски пазар. Целият град се изсипваше тук заради евтините стоки. По-късно той беше преместен до КАТ, а на самата "Младежка" бяха наредени сергии и павилиони за плодове, зеленчуци и промишлени стоки. Настилка по алеята на ул. "Младежка" на отделни места липсва и човек трябва да си гледа в краката, за да не се пребие. Снимка: Радко Паунов

В мандата на кмета Иван Чомаков в началото на века беше отдадена на концесия на бизнесмена Атанас Червенков. През 2012 г. местният парламент гласува нейното прекратяване заради неизпълнение на инвестиционната програма. Бизнесменът обжалва и след дълги съдебни процедури градската управа си взе пазара. Оттогава минаха 10 г., но нищо не е направено. На отделни участъци тротоарите по улица "Младежка" приличат на трошляк. Снимка: Радко Паунов

Опитите на кмета на район "Централен" Георги Стаменов да я модернизира, засега удрят на камък. А

проектът е готов и чака финансиране

По думите му всичко е в ръцете на голямата община.

На 5 септември, при откриването на обновеното източно платно на бул. "Васил Априлов", районният кмет повдигна въпроса за "Младежка". Градоначалникът Костадин Димитров реагира с репликата "Стаменов винаги е готов със следващ проект".

"Предвиждаме зимата да пуснем процедура за избор на изпълнител и догодина, живот и здраве, с помощта на големия кмет да намерим финансиране и да започне реконструкцията", обясни пред "24 часа" Стаменов. За ремонта той се бори от миналия мандат. Но без финансиране готовият проект е на трупчета.

"Ако преди 5 г. бяхме започнали, тогава щеше да струва 8 млн. лева. Сега вече отива към 12 млн., защото поскъпването на строителството продължава", коментира той. Така ще изглежда пространството в началото на улица “Младежка” - с фонтан и места за отдих, става ясно от проекта. КАДЪР: РАЙОН “ЦЕНТРАЛЕН”

По думите му проектът предвижда "Младежка" да върне своя облик и да стане още по-привлекателна със зони за отдих.

"Цялото пространство пред областната управа ще се превърне в парк с водна площ. В горещите дни хората ще отдъхват там на прохлада. В участъка до пресечката с улица "Пенчо Славейков" ще има детски площадки, фитнес на открито и места за почивка.

Оттам в посока бул. "Копривщица" акцентираме на паркирането. Средната алея с хубавите чинари се запазва, допълнителни дървета ще бъдат засадени там, където липсват. Всички настилки ще са нови, а преди това ще се подменят подземните комуникации, за да не се налага разкопаване в следващите 40-50 г.", описва Стаменов.

Пазарът ще бъде изместен в сегашното кръгово, където обръщат рейсовете

Той ще бъде модерен. Пътната връзка ще се промени под формата на елипса.

"Умишлено изтегляме пазара там, тъй като с новия мост, свързващ бул. "България" и "Марица-юг", ще стане удобно за спиране и хората ще могат да пазаруват, а не колите да влизат в жилищната зона", казва районният кмет.

Според него реконструкцията на "Младежка" ще се изпълнява на етапи, а цялостното обновяване ще трае година и няколко месеца. На този етап не може да се говори за частичен ремонт особено, където беше бившето заведение "Водолаза". Около него стърчат останки от бетонови постаменти, липсват тротоарни плочки.

"Кметството не разполага със средства. Ако има, могат да се позакърпят настилките", допълва той. И се надява, че ще дойде ред и за тази улица, за да се превърне във вторичен градски център. "По нея

хората ще могат да се разхождат, а децата - да играят на безопасно място",

убеден е Стаменов. Той дава пример с обновената Градска градина.

"За нейната реконструкция говорихме в продължение на 8 г. Бяха намерени средства в миналия мандат и сега сме свидетели как този парк стана любимо място", казва районният кмет.

За живеещите в района на ул. "Младежка" остава да се молят ремонтът да започне по-бързо. Една от тях е шивачката Олга, която е отворила ателие преди 4 г. Точно пред него тротоарните плочка са натрошени. "Не се поддържа", казва тя.

А търговците от пазара тръпнат да не го закрият. Откакто преди 10 г. минали към общината, твърдят, че таксите им станали малко по-ниски, отколкото плащали на бившия концесионер.