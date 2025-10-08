Проливните дъждове предизвикаха транспортен хаос в Русе (Видео, снимки)

Ситуацията в Русе е усложена заради продължаващия силен дъжд. В следобедните часове, когато хората се прибираха от работа, движението бе истински кошмар, пише "Русе Медиа".

Булевард "България" е трудно проходим, като трафикът се осъществява само в една лента. Кръговото на Дунав мост е под вода, има големи тапи и по булевард "Тутракан". Пътят, който отива към сметището, е под вода.

Пътуващите към и от Мартен е по-добре да минат през Николово, съветват водачите, които вече са преминали по маршрута.

Пътят към и от Средна кула от булевард "България" в участъка под моста е затворен заради свлачище.

Количеството на валежите в Русе надмина средномесечната норма от 57 литра на квадратен метър само в рамките на днешния ден, съобщиха от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град.

Областният управител на Русе Драгомир Драганов каза пред БТА, че най-критична продължава да е ситуацията на кръговите кръстовища в района на Дунав мост и до „Свободна зона", тъй като там са сред най-ниските части на града. Работи се по възстановяване на нормалното електрозахранване на граничния пункт, където към момента то продължава да се поддържа с агрегат.