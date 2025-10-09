За 9 месеца МВР хвана фентанил, който може да убие София, Варна, Бургас и Пловдив

Дозата е 10 лв., най-много потребители има в бедните махали

5,84 кг фентанил, който може да убие населението на София и областите Варна, Пловдив и Бургас, е заловен у нас от началото на годината, при това само при големите акции, показа проверка на “24 часа”.

1 кг от веществото може да погуби 500 000 души, каза директорът на ГДБОП Боян Раев през лятото след поредната операция.

По тази формула заловеното от началото на годината количество от опасната дрога може да убие 2 920 000 души. В столицата и 3-те най-големи на България живеят общо 2 759 001 души, сочат данните на Националния статистически институт.

Смъртоносният наркотик се търгува за 10-20 лв. за доза. Дилърите примесват дрогата с различни химикали с неустановен произход. Зависимите от хероина са най-честите клиенти на смъртоносната дрога. В последните 2 г. употребата му силно се увеличава. Затова и в София има акции всяка седмица, при които се търси фентанил. Те са разпоредени от шефа на СДВР Любомир Николов. При една от тях на 29 септември в кв. “Бояна” е хванат мъж на 47 г., който на задната седалка на колата си имал 2 пакета с 1 кг фентанил. С 1025 топчета с фентанил и над 250 грама от дрогата на прах пък бе заловен мъж на 58 г. при акция на 8-о РУ в началото на август. Множество са и акциите на сектор “Наркотици” в СДВР, при които са заловени различни количества фентанил.

На 24 юни пък в Търговище бе хванат Светльо Ловешкия, а в колата му - открити 1 кг и 40 грама фентанил, зареден и готов за пласиране на улицата. Дни преди това в Монтана бе заловен дилър с 1,1 кг фентанил. Още килограм бе хванат в Пловдив. Из страната има и различни заловени по-малки количества. Колко още циркулира по улицата, не е ясно.

Фентанилът се употребява най-много от малцинствата в бедните махали. И за него, и за другите видове дрога все повече поръчките стават през групи в криптираните приложения Телеграм и Сигнал. Те са затворени, а участниците - анонимни. Приложенията крият номерата им. Влизането в тези групи става по предложение на техен и ако администраторът те одобри. Там се предлага цялата гама от наркотици, има различни дилъри. Всеки пише каква дрога и какво количество търси. Тогава получава оферти за цени от различните пласьори. След като се разбере с някого, комуникацията минава на личен чат. Плащането става с биткойни. За целта дилърът праща QR код, който се използва на битомат - машина за плащане в криптовалути. Такива има по моловете. При получаване на парите дилърът пуска адрес и снимка на мястото, на което е скрита дрогата.

При такава сделка на 6 октомври е заловен дилър на 25 г. Акцията била на сектор “Наркотици” на СДВР, а в дома на младежа са открити 2 кг марихуана и 1 кг кокаин. От началото на годината столичните полицаи са заловили общо 14 души, продаващи и купуващи дрога през приложенията.