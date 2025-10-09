Мутациите на фентанила са 100 пъти по-силни, все повече момичета се пристрастяват

Опасният фентанил, който уби десетки българи от началото на годината, вече има производни. Сред тях е алфа-метилфентанил, който е около 100 пъти по-силен от него.

За това алармира пред “24 часа” Павел Павлов, ръководител на терапевтичния център “Само днес”, където се лекуват наркозависими.

“Веществото навлезе активно преди 2 г., когато бяха регистрирани първите смъртни случаи, но днес вече имаме негови производни, което потвърждават пред нас и употребяващите”, казва Павлов.

В края на летния сезон властите отчитат бум на задържаните количества фентанил. Продават ги мъже, жени, дори и деца.

За зависимите фентанилът става все по-трудно разпознаваем. Смесват го с други субстанции, като кокаин, метамфетамините и синтетична трева. Търси се най-вече от пристрастените към хероин. Веществото действа на същия принцип и е негов заместител, но с по-силно действие.

“Фентанилът предизвиква мощна допаминова реакция в организма - казва Павел Павлов. - Ако мозъкът синтезира единица допамин, това вещество може да предизвика синтез на допамин 100, 200 или 1000 пъти повече. Крие опасностите дори само при докосване с кожата. Затова властите в САЩ извършват обиските, свързани с фентанил, като носят задължително противогази и ръкавици”.

Според служители на центрове за лечение на зависимости днес на пазара у нас непрекъснато навлизат нови психоактивни вещества, сред които митазени и етенони. Всяка седмица отчитат и нов вид вещество, което се изследва бавно, за да се установи вредата му за организма. Още по-мудно е и признаването му за забранено от закона.

Навлизането на новите видове дрога се потвърждава и от Европейския доклад за наркотиците за 2025 г. Там се отбелязва, че в края на миналата година са открити повече от 1000 непознати до този момент психоактивни вещества. 47 от тях са били установени за първи път в Европа през 2024 г. Тогава в системата на Европейския съюз за ранно предупреждение са получени и доклади за 20 нови канабиноида, с което общият брой на наблюдаваните опасни продукти достига 277.

Сред по-старите дроги, които се връщат, са митазените, сигнализират специалисти.

“Имаме данни, че отново се произвеждат от организирани престъпни групи, въпреки че от много години са забранени - изяснява Павел Павлов. - Тези вещества се наричат дизайнерски дроги, защото изглеждат по различен начин. Могат да бъдат открити под формата на соли за баня и чайове, за да не бъдат разпознати веднага като незаконни, въпреки че основната им съставка е една и съща.”

Справка в различни институции показва, че възрастовата граница на употребяващите дрога е спаднала изключително много през изминалата година.

“Вече имаме седемгодишно дете, което лекуваме в момента. То е станало зависимо към марихуана чрез вейп, който е пушило, без да е наясно какви смески съдържа. Сигурни сме, че е имало силни опиоиди”, казва Павлов.

Повишил се е значително и броят на наркозависимите момичетата, постъпващи за лечение. Повечето от тях споделяли, че не знаят какво точно са вземали, тъй като било смесица от различни дроги.

“Много рядко се взема наркотик, който е абсолютно чист. Зависимият клиент няма големи претенции за чистотата на дрогата. Съгласен е да бъде смесена с нещо ново, но все пак да го има. Споделяли са ни, че се страхуват какво ще им дадат, но желанието за употреба е по-силно и надделява”, казва управителят на центъра.

При него идват хора, които не могат да се лекуват с нормалните психоактивни лекарства, тъй като вече не им действали: “Мозъкът им е толкова увреден, че се налага да ги упояваме с нещо много силно, което въобще не е добре. Просто нормалните дози не работят. В момента е пълен хаос. Много трудно можем да разберем кой какво е вземал, защото и те самите не могат да обяснят, споделя Павел Павлов.

С екипа си експертът дори провежда тестове в лаборатории, за да засече новите видове дизайнерски дроги у нас. Не съумяват да изследват всичко, защото съществуват множество вариации на веществата.

“Ако го правим, трябва да минем по 10 хил. теста, защото говорим за 1500 активни вещества”, изяснява той. В център “Само днес” ежедневно се сблъскват с родители на деца, които разказват, че синовете и дъщерите им вземали дрога само от няколко дни, но вече изглеждали като “разпадащи се”. Така специалистите потвърждават извода си, че синтетиката е станала по-силна и руши организма за по-кратко време.