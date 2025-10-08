"Спартан" транспортира по спешност дете за лечение в Германия

Военнотранспортен самолет C-27J "Спартан" на Военновъздушните сили излетя днес, 8 октомври 2025 г., от летище „Васил Левски" – София, за да транспортира по спешност 13-годишно дете за лечение в Германия. Това съобщиха от министерството на отбраната.

"На борда на самолета бяха майката и трима лекари от Университетска многопрофилна болница „Пирогов" - гр. София. Самолетът кацна в 14.27 ч. на летище Кьолн-Бон в Германия, откъдето детето бе транспортирано за настаняване за лечение. В 18.50 ч. самолетът се завърна обратно в нашата страна", посочват от министерството. Военнотранспортен самолет C-27J "Спартан" транспортира по спешност 13-годишно дете за лечение в Германия СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

"Задачата по авиомедицинска евакуация се осъществи успешно екипаж с командир майор Николай Георгиев, помощник командир капитан Калоян Атанасов, борден инженер старши лейтенант Камен Димитров и бордна домакиня младши сержант Габриела Михайлова", допълват още от министерството на отбраната.