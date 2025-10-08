Кметовете вече без право да дават ваканция дори при бедствия (Обзор)

“Добродетели и религии” след 2 г.

И първолаците ще повтарят

До 800 лв. глоба, ако детето не ходи на училище

Кметовете вече няма да имат право да обявяват сами неучебни дни дори в кризисни ситуации или при бедствия. Това решиха депутатите, които приеха на първо четене промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

Сега по закон кметовете могат да отменят до три дни през една учебна година, ако има непредвидени обстоятелства или за празника на града. Например община Несебър обяви 3 октомври за неучебен след поройните дъждове и наводненията, взели четири жертви в Елените. Вече и в такива ситуации ще се иска разрешение от министъра на образованието. Оставя се обаче възможността кметовете да решават сами за празника на града.

Всъщност забраната идва след скандал в София миналата есен именно по този повод. Тогава в последния момент Васил Терзиев обяви празника на града 17 септември за неучебен и свари родителите неподготвени, заради което отнесе много критики. След това пусна учениците на 14 май заради транспортната стачка в столицата и пак имаше недоволни. Затова тази година остави училищата сами да решават какво да правят за 17 септември и част от тях почиваха, а други учиха.

От ДПС-НН се противопоставиха на забраната към кметовете при обсъжданията на промените в пленарната зала.

Най-голям дебат предизвика обаче новият предмет “Добродетели и религии”, въпреки че министър Красимир Вълчев уточни, че той ще влезе от по-следващата учебна година - 2027/2028. По него ще се учат основите на православното християнство и на исляма, но може да се учат и само добродетели, в зависимост от това какво са избрали ученикът и родителите му.

“Новото не е религията, а програмата по добродетели. Това ще бъде час по възпитание в добро, по който няма да се пише оценка”, посочи министър Вълчев.

Внесени бяха три законопроекта - на Министерския съвет, на ПП и на ДБ, но мина само този на правителството.

Законът предвижда училищата да предоставят допълнителна подкрепа на децата, които не владеят достатъчно добре български - консултации, допълнителни индивидуални часове (от 1-и до 7-и клас) или езиков курс.

И математическите гимназии вече ще са специализирани училища. Децата, приети там след 4-и клас, ще могат да продължат образованието си и след 7-и без значение от оценката им на матурата.

Общините вече ще са длъжни да не допускат обособяване на детски градини и училища с “концентрация предимно на деца от ромски произход”. За такива училища регионалните управления на образованието ще трябва да намалят приема на деца, а неприетите да бъдат пренасочвани към други, в които няма концентрация на деца от ромски произход.

Вече и първокласниците ще може да повтарят годината, но също само веднъж. А родители, които не запишат децата си в предучилищна група или в училище, ще се глобяват с 80 до 250 лева вместо сегашните 50-150 лв. Същото се отнася и за тези, които не осигуряват присъствието на децата си. При повторно нарушение глобите ще са до 800 лева.