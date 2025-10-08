Отмяна на почивния понеделник след празник иска ДБ - под 250 работни дни годишно у нас, в цяла Европа са повече (Обзор)

20 хил. чиновници пък да се съкратят

Отпадането на почивния понеделник, когато официален празник се пада в събота и неделя, предлагат от “Демократична България”. Това е една от мерките им за овладяване на бюджетния дефицит.

Почивният понеделник струва на бюджета 250 млн. лв., а на икономиката - загуби между 450 до 600 млн., цитират вносителите данни на бизнеса. Един неприсъствен ден е равен на 0,16% от годишния размер на произведената добавена стойност, сочат още те.

С промени в Кодекса на труда през 2017 г. (при втория кабинет на Бойко Борисов) се прие, че ако 3 март или 6 май например се паднат през уикенда, се почива в понеделник. В това няма логика, настояват от ДБ.

“България трайно има под 250 работни дни в годината, за разлика от средните европейски нива, където са 253”, обясни депутатът Йордан Иванов. Ако искаме да сме богати като германците, освен че правителството не трябва да злоупотребява с бюджета, и ние трябва да работим като германците, допълни той. Освен това така се затруднявала работата с международни партньори.

В мерките на ДБ е и съкращаване на администрацията с 15%, или близо 20 хил. чиновници. С проекта МС се задължава да изготви стратегия, “по силата на която да имаме малка, компактна електронна администрация, в която да се израства на принципа на заслугите, а не на партиен принцип", обяви още Иванов.