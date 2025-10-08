Продавач на месо и суджук на пазара в Баня отнесе сериозна глоба

Стоката била нахвърляна на сергията и в багажника на колата му против всякакви хигиенни норми

Инспектори от Агенцията по безопасност на храните спипаха мъж да продава месо и суджук на пазара в Баня край Карлово без никакви документи за произход и годност. Част от стоката била наредена на сергията, останалото било в багажника на колата на търговеца върху найлонови чували в разрез с всякакви хигиенни норми. Служителите преценили, че продаваните продукти са опасни за консумация, иззели ги за унищожаване и глобили търговеца с 2000 лв. Това се е случило на 15 ноември м. г.