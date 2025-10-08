ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Пуерто Рико разследват убийствата на петима, ост...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21460141 www.24chasa.bg

Продавач на месо и суджук на пазара в Баня отнесе сериозна глоба

Ваня Драганова

[email protected]

3960
Все още на много места у нас се продава месо директно на улицата. Снимка: ФБ

Стоката била нахвърляна на сергията и в багажника на колата му против всякакви хигиенни норми

Инспектори от Агенцията по безопасност на храните спипаха мъж да продава месо и суджук на пазара в Баня край Карлово без никакви документи за произход и годност. Част от стоката била наредена на сергията, останалото било в багажника на колата на търговеца върху найлонови чували в разрез с всякакви хигиенни норми. Служителите преценили, че продаваните продукти са опасни за консумация, иззели ги за унищожаване и глобили търговеца с 2000 лв. Това се е случило на 15 ноември м. г.

Продавачът обжалвал наказателното постановление с мотива, че става дума за малко количество месни продукти, но състав на Районния съд в Карлово не приема този аргумент - суджукът бил 10,8 кг, а свинското месо - 51,65 кг. Така санкцията е потвърдена с решение, което подлежи на обжалване пред административните магистрати в Пловдив. 

Районният съд в Карлово
Районният съд в Карлово

                                                                                                                                                                                                 

Все още на много места у нас се продава месо директно на улицата. Снимка: ФБ
Районният съд в Карлово

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)