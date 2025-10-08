Терзиев чака да види държавата в кризата с боклука. Борисов: Гласуваме каквото каже, но да дойде и да го поиска (Обзор)

Доброволци чистят в кризата, но отпадъците в някои кофи странно се множат

Правосъдният министър прати затворници да помагат по молба на кмета на “Красно село”

Престъпленията с боклуци ще влязат в закон, обяви Георги Георгиев

Призив държавата да заработи, за да може София да се справи с кризата с боклука, отправи кметът Васил Терзиев на третия ден, откакто събирането на отпадъци в “Люлин” и “Красно село” спря. Той отказа да сключи договор с новия кандидат за почистването на районите, в които живеят 300 хил. столичани, заради поисканата двойна цена. Старият чистач там бе фирма на Румен Гайтански-Вълка, а кандидатът с двойната оферта е консорциум с участието на фирма, свързвана с Христофорос Аманатидис-Таки.

Да дойде в парламента и да каже какво иска да му гласуваме, покани го в отговор лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и му обеща 66 гласа в негова подкрепа. Така темата за боклука на София влезе и в Народното събрание. А докато политиците спориха кой е по-виновен, стотици граждани доброволци сложиха ръкавици и дъждобрани и се хванаха сами да разчистват боклука в квартал “Красно село”.

София има системен проблем със сметосъбирането и с престъпленията, свързани с отпадъци. Този проблем личи повече от всякога в последните дни, в които столицата е изправена пред безпрецедентна криза. Нуждаем се от държава, която работи. От институции, които действат своевременно, предвидимо и смело, заяви Терзиев в сряда сутринта на форум за управлението на градските отпадъци, престъпността, корупцията и екологичната сигурност с участието на Европол, френската жандармерия и др.

И пред форума кметът разказа, че в зоната с “Люлин” и “Красно село” по мегапоръчката за чистенето на града за следващите 5 г. единственият останал кандидат е предложил двойна цена спрямо прогнозната на общината. В същото време “видяхме натиск, саботаж и опити да се постави градът на колене”. Затова е отказал да подпише такъв договор и е избрал да въведе 2-седмична кризисна ситуация, по време на която двата района да се чистят с общинска техника. Кризата обаче показала истинския мащаб на проблема - “сблъсък с проблеми, които

изкривяват конкуренцията, рекетират гражданите и подменят държавността”

Терзиев отново напомни за палежа на камиони на единствения чуждестранен участник в мегатърга - турски консорциум, който след това не декриптира ценовата си оферта и така остана само свързваният с Таки кандидат. Същата турска компания даде цена под прогнозната за друга зона. На друг кандидат пък лицензът изненадващо бе отнет от ековедомството.

“Общината е принудена да избира между капитулация и битка. Избираме битката. Всеки от нас трябва да направи избор дали да си затвори очите, или да кажем: “Стига”. Васил Терзиев

Днес

пред всички вас заявявам: Стига!,

отсече Терзиев. Нямало да превърне софиянци “в заложници на престъпни интереси”.

“Като бях кмет, ми затвориха сметището в Суходол с протести. След това премиерът Сергей Станишев прибра кофите за боклук. Тогава аз се опълчих, победих и София години наред бе най-чистата столица”, реагира Борисов.

Терзиев направил грешки, но го призова да отиде в парламента и да отправи конкретни искания - “да внесе един лист хартия или през неговите депутати тук за извънреден закон - бедствия, околна среда, природа, екология... Каквото иска. Да му гласуваме без обществена поръчка да купи камиони, да назначи хора, да се справи с проблема”. Лидерът на ГЕРБ подавал ръка, защото “софиянци не са виновни за игричките, които се играят”.

Правосъдният министър Георги Георгиев, пък, който в предишния мандат бе начело на Столичния общински съвет, праща затворници да помагат за събирането на боклука. Отзовал се на молба на кмета на “Красно село” Цвета Николаева, потърсил и този на “Люлин” с питане желае ли съдействие.

На помощ ще бъдат пратени хора

с леки присъди, не рецидивисти

Министерството на правосъдието подготвя законови текстове за престъпленията срещу околната среда, конкретно за тези с отпадъците, обяви още Георгиев на форума. Те ще засягат незаконното управление и превоз на отпадъци. Ще се регламентира и надзор над местата за депониране.

Министърът опонира на кмета, че бездействие по проблемите с боклука на София не е имало при предишното управление - иначе нямаше да бъдат сключени изтичащите сега договори за сметосъбирането. “Кризата се отложи с 6 месеца, защото Йорданка Фандъкова даде възможност за удължаване на досегашните договори”, обясни още Георгиев.

“Управлението се нуждае от конкретика, не само патетика”, обърна се той индиректно към Терзиев. Но увери, че “позицията ни е за пълно съдействие за справяне с кризата, като се изработи адекватно решение”.

9 млн. лева за закупуване на техника

за общинското дружество “Софекострой”, което кризисно пое двата района, ще гласува СОС в четвъртък. Това вероятно ще стане с инхаус процедура, след като бъде прекратен търгът за зоната. Общинското дружество сега чисти “Красна поляна”, но и затам камионите не му стигат, така че може да обезпечи големите “Люлин” и “Красно село” само ако му се купи нужната техника. 9-те милиона ще се дадат за сметосъбиращи камиони, снегорини, автометачни машини, контейнери и пр.

Големи доброволчески организации като Gorata.bg и “Капачки за бъдеще” излязоха да чистят в “Люлин” и “Красно село”. Между 10 и 15 курса с чували са направили бус и пикап, организирани от Лазар Радков - инициатора на кампанията “Капачки за бъдеще”, който събра обучени доброволци и при летните пожари. Във фейсбук той призова всеки, който има дори половин час, да сложи гумени ръкавици и да опакова в чували отпадъците, оставени до кофите, за да може след това доброволците да ги извозят. Търсят се и помощници с транспорт. “Какво се случва с обществото ни, как се развива и в каква посока върви, зависи от действията на всеки един от нас всеки ден. Аз вярвам, че когато видя проблем и мога да помогна, трябва да го направя!”, казва Радков.