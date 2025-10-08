До 7500 лв. за пострадалите от наводненията дава правителството (Обзор)

Полицията влезе в община Несебър и РДНСК - Бургас, заради незаконното строителство в Елените

До 7500 лева ще достигне помощта, която могат да получат от държавата пострадалите от наводненията по Южното Черноморие.

3000 лв. допълнително на домакинство гласува правителството. Засегнатите от потопа ще получат еднократна помощ от 1914 лв. по Закона за социално подпомагане при инциденти. Те могат да кандидатстват и за още 2500 лв. за покъщнина, обясни социалният министър Борислав Гуцанов. Целта е да се подкрепят хората, които не могат да възстановят домовете си сами, обясни той. Наследниците на загиналите при водната стихия пък ще получат еднократни обезщетения до 15 хил. лв., но те ще бъдат гласувани на следващо заседание на кабинета.

През лятото подобна помощ бе осигурена на домакинствата, пострадали от пожарите. Условието бе домовете да са законно построени и да са основно жилище. Тогава държавата осигури 900 хил. лв. за еднократно подпомагане, с които сега ще бъдат подкрепени и пострадалите от наводненията.

Щетите от проливните дъждове бяха най-сериозни в община Несебър. Четирима загубиха живота си в курортния комплекс Елените, строителството в който в момента се проверява.

В сряда полиция влезе в сградите на община Несебър и регионалната дирекция за строителен контрол в Бургас. Униформените били изпратени от прокуратурата, за да изземат документи, свързани с незаконно застрояване в Елените.

Заради наводненията общините Царево, Несебър и Бургас обявиха бедствено положение.

В сряда и улиците на Русе потънаха под вода - там за 24 часа се изляха над 114 литра на кв. м дъжд. Пожарникари спасиха мъж от покрива на потънал във водата бус. Оказало се, че той е чужденец, който няма документи.

За наводнени участъци по селата съобщиха и кметовете, но няма бедстващи хора или критични ситуации.

Паднали камъни от крепостта “Трапезица” пък затвориха пътя Велико Търново - Горна Оряховица, друго срутване затвори пътя за Арбанаси. Камъни паднаха и в участък от пътя преди църквата “Св. 40 мъченици”. Шофьори пък сигнализираха за частично наводнен участък непосредствено до новия мост на р. Янтра.