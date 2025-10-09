Подсъдим бивш шеф на ДАИ – от подкуп “живо агне” до 400 хил. лева в гардероб

КПКОНПИ конфискува пачките на Цветелин Цветанов, рушветите пращани с куриерска фирма, но делото е все още на първа инстанция

400 хиляди лева, скрити в гардероб, ударена корупция на високо ниво, арестуван шеф на ДАИ, обвинения за банда от висши чиновници, политици и бизнесмени.

Този сюжет се развива 10 години преди двамата инспектори от тази институция да поискат рушвет от малко под 150 лева от шофьори, които возят техниката за концерта на Роби Уилямс. Сега арестувани и обвинени са само двамата с жълти жилетки на пътя, но през март 2016 г. с белезници в коридорите на съда се разхождаха изпълнителният директор на “Автомобилна администрация” Цветелин Цветанов, негови близки, шефове на областни структури, общински съветници, автоинструктори.

Равносметката днес е следната - наказателното дело за организирана престъпна група,

подкупи и пране на пари срещу Цветанов и други 7 души е на първа инстанция

в Софийския градски съд. 400-те хиляди лева от гардероба са конфискувани в полза на държавата, защото КПКОНПИ е спечелила гражданското дело срещу Цветелин Цветанов, който оправдал пачките с печалби от “Еврофутбол” и заеми.

Цветелин Цветанов е назначен за директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (известна със старата си абревиатура ДАИ) през януари 2015 г. по времето, когато транспортен министър е Ивайло Московски. По-късно той става и свидетел по делото.

Преди това Цветанов е шеф на областната дирекция в Плевен. Според обвинителния акт на прокуратурата още на този свой пост

знаел как да използва системата за лично

облагодетелстване, което и правил, когато станал директор в национален мащаб - събиране на “такса спокойствие” от различните автопревозвачи, целенасочени проверки на определени пунктове, учебни центрове и фирми, покровителстване на други, изнудване на превозвачи, манипулиране на изпити за книжки от различните категории, издаване и отнемане на лицензи, назначаване на свои хора. Веднага след като станал директор, направил нов отдел - “Професионална компетентност”. Назначил за шеф Соня Христова, която да отговаря за изпитите за шофьори. Бързо изградил стройна структура в “Автомобилна администрация”. Тихомир Вълчев Снимка: Валери Ведов

Ключовото име в нея е Тихомир Вълчев - близък

негов приятел, председател на общинския съвет в Роман и бивш служител на ДАИ. Имал влияние в Северозападна България в бранша от фирми за превоз на хора и товари, а жена му била собственик на център за обучение на шофьори във Враца.

По-малко от месец след като Цветанов станал директор, извикал Тихомир Вълчев в кабинета си в София и му предложил да направят схемата за корупция, твърди прокуратурата. Приятелят трябвало да помага в кадруването за Враца, Монтана, Видин, Ловеч и други градове. През това време Вълчев е бил и кандидат за кмет на Роман, но загубил на изборите от опонента си с 9 гласа. Освен Вълчев в групата се включили шефовете на ДАИ в Габрово и в Плевен Венцислав Генов и Емил Иванов, Иван Иванов - инспектор в структурата във Видин, Цецка Димитрова, собственик на автошкола, Цветелина Димчева и Соня Христова - началници на отдели в централната администрация, както и други служители в администрацията и приятели на Цветанов, а също и бившият служител и приближен на Цветанов Пламен Ангелов.

Според прокуратурата започнали да действат като група от февруари 2015 г. и продължили до 31 март 2016 г., когато са арестувани. Разследването стана известно като “Пещерата на Аладин”. При претърсванията на адресите на Цветелин Цветанов и семейството му са открити над половин милион лева в различни валути. В един от имотите му са намерени 47 хил. лв., а в къща в Долни Дъбник, която е на тъста му - 402 хил. лв.

Пачките били в специално изграден тайник

в един от гардеробите. В Долни Дъбник Цветанов живеел на семейни начала с приятелката си Михаела. В обвинителния акт са описани и няколко конкретни престъпления, за които той застава пред съда. Част от парите, открити при акцията в Долни Дъбник.

Прокуратурата е открила случаи отпреди да стане директор на ДАИ, още като е бил шеф на структурата в Плевен. Една от фирмите, които се оплакали е ЕТ “Светослав Илчовски”. Тя отказвала да плаща такса “спокойствие”. Компанията се занимава със земеделие и транспорт на продукцията си. Светослав Илчовски нашумя през 2012 г., когато подаде сигнал в ДАНС срещу депутата Димитър Аврамов, който искал 100 хил. лв., за да му реши проблеми със земеделската комисия в Монтана. Аврамов беше арестуван с белязаните пари. 13 г. по-късно е осъден условно на първа инстанция, а оттогава до днес е част от Народното събрание.

И след ареста на Аврамов камионите на Илчовски били спирани за проверки. Инспекторите обяснявали на шофьорите, че ще ги оставят на "трупчета", т.е. ще спрат от движение тировете. Имали проблеми и с продължаването на лиценза. Прекият ръководител на фирмата се оплакал на Илчовски, че ги тормозят. За да работят без проблем, трябвало да плащат. През юни 2013 г. Цветелин Цветанов отишъл до базата на фирмата в село Койнаре с личната си кола. Търсил управителя и предложил да изгладят отношенията си и

да няма повече проверки, но трябва да даде 2 хил. лв., едно агне и бутилка уиски

Човекът се обадил по телефона на някого (вероятно Илчовски, но не е посочен в обвинителния акт - бел. авт.). След това изпълнил волята на местния шеф на ДАИ - броил му 2 бона, избрал едно хайванче, оценено от прокуратурата на 187 лв. и 50 стотинки към онази дата, дал му и шотландско уиски за 21 лв. Цветанов взел парите, натоварил животното в багажника и си тръгнал. След това подновили лиценза на фирмата и рекетът по пътищата спрял. През 2015 г., когато Цветанов вече е директор в София, фирмата на Илчовски отново плаща, но на шефа на ДАИ в Плевен Емил Иванов, който също е подсъдим. Светослав Илчовски СНИМКА: Архив

Тогава областната структура правила проверка на Илчовски. Негов представител отишъл в офиса на ДАИ в Плевен, за да занесе документи. Служител му поискал т.н. дигитали на камионите. Само те липсвали в документацията. Отпратил го и му казал, че няма време да се занимава с глупости. Тогава служителят на земеделската компания отишъл при Емил Иванов и му обяснил за какво става дума. “Тези неща стават с пари”, казал му Емил Иванов. След това

отворил чекмеджето си и вторачил поглед в човека

Последният имал 500 лв. в банкноти по 20 лв. Сложил ги в чекмеджето и излязъл.

Основният свидетел срещу Цветанов и престъпната група е шофьорът му Георги Сираков. Мъжът описва няколко случая, в които е изпращан да взема пари и да ги носи на началника си.

Сираков питал шефа си. Отговорът бил – 600 лв.

Сираков обаче поискал 1700 лв. и дал инструкции на посредника човекът да си прати документите и входящия номер на молбата заедно с парите по куриерска фирма. Когато пакетът пристигнал, му казал, че услугата ще струва 1700 лв. Сираков дал 600-те лв. в кабинета на началника си на ул. “Гурко” в София.

След няколко дни Цветанов го извикал, предал му плик с документи за възстановения лиценз нза международна транспортна дейност. Сираков го изпратил обратно по същата куриерска фирма. По този път минал и собственик на фирма от Русе.

Шофьорът Георги уредил и съгражданин да вземе изпит за категория "С", но този път ползвал шефа на ДАИ в Габрово Венцислав Генов. Човекът платил 1100 лв. за услугата. Разследването стига и до няколко случая на уредени изпити срещу пари, подробно описани в обвинителния акт срещу подсъдимите.

Делото срещу Цветанов и останалите започва през април 2017 г. във вече закрития Специализиран наказателен съд. Провеждат се десетки заседания, разпитват се свидетели. През 2024 г. обаче съдия Андон Миталов си прави отвод - адвокат на Цветанов е говорил за него в парламента при изслушване в комисия по друг казус. Така процесът започва отначало с нов съдия през юни 2024 г.

През това време КПКОНПИ печели делото срещу Цветанов за парите от гардероба и пачките са иззети в полза на държавата. Цветелин Цветанов днес се занимава с частен бизнес в областта на транспорта. Арестът, обвиненията и делото срещу дясната му ръка Тихомир Вълчев не се отразяват на политическата му кариера. Два пъти оттогава става общински съветник, а днес е зам.-председател на местния парламент в Роман.