Голям скален къс се стовари върху такси под Царевец (Снимки)

Паднали скални късове има по ул. "Сан Стефано" в кв. "Чолаковци" и в района на парк "Мини България" във В. Търново, повредили са част от оградата на крепостта Царевец и таксиметров автомобил.
Пострадали няма, съобщиха от полицията.
