Голям скален къс се стовари върху такси под Царевец (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Паднали скални късове има по ул. "Сан Стефано" в кв. "Чолаковци" и в района на парк "Мини България" във В. Търново, повредили са част от оградата на крепостта Царевец и таксиметров автомобил. Камъкът, който се откъснал. СНИМКА: Фейсбук/ISee you КАТ Велико Търново