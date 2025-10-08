ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Голям скален къс се стовари върху такси под Царевец (Снимки)

Дима Максимова

[email protected]

3032
Няма пострадали при инцидента СНИМКА: Фейсбук/ISee you КАТ Велико Търново

Паднали скални късове има по ул. "Сан Стефано" в кв. "Чолаковци" и в района на парк "Мини България" във В. Търново, повредили са част от оградата на крепостта Царевец и таксиметров автомобил. 

Камъкът, който се откъснал. СНИМКА: Фейсбук/ISee you КАТ Велико Търново
Камъкът, който се откъснал. СНИМКА: Фейсбук/ISee you КАТ Велико Търново

Пострадали няма, съобщиха от полицията.  

Таксито е леко ударено. СНИМКА: Фейсбук/ISee you КАТ Велико Търново
Таксито е леко ударено. СНИМКА: Фейсбук/ISee you КАТ Велико Търново

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Няма пострадали при инцидента СНИМКА: Фейсбук/ISee you КАТ Велико Търново
Камъкът, който се откъснал. СНИМКА: Фейсбук/ISee you КАТ Велико Търново
Таксито е леко ударено. СНИМКА: Фейсбук/ISee you КАТ Велико Търново

