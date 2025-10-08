ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина първият частен детектив Марин Маринов, оцелял при убийството на Иво Карамански

4496
Детектив Марин Маринов

Първият частен детектив в България Марин Маринов е починал. Това съобщи във фейсбук Мартин Карбовски. 

"Марио си отиде. Марин Маринов. Беше съратник и ятак. Верен", пише той в публикацията си. 

Марин Маринов е основател на Българската асоциация на частните детективи. Преди това е работил в системата на МВР до 1990 година. След напускането си посвещава професионалния си път на частното разследване и става едно от най-разпознаваемите лица в бранша.

Популярността му нараства след редица разкрития, свързани с издирването на изчезнали хора и с тежки престъпления, включително такива, засягащи промишления шпионаж. През 1998 година Маринов едва оцелява след като е прострелян по време на покушението срещу Иво Карамански.

Погребението на Марин Маринов ще се състои на 11 октомври 2025 г. (събота) от 12:30 ч. на Софийските централни гробища.

Детектив Марин Маринов

