Почина първият частен детектив Марин Маринов, оцелял при убийството на Иво Карамански

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първият частен детектив в България Марин Маринов е починал. Това съобщи във фейсбук Мартин Карбовски.

"Марио си отиде. Марин Маринов. Беше съратник и ятак. Верен", пише той в публикацията си.

Марин Маринов е основател на Българската асоциация на частните детективи. Преди това е работил в системата на МВР до 1990 година. След напускането си посвещава професионалния си път на частното разследване и става едно от най-разпознаваемите лица в бранша.

Популярността му нараства след редица разкрития, свързани с издирването на изчезнали хора и с тежки престъпления, включително такива, засягащи промишления шпионаж. През 1998 година Маринов едва оцелява след като е прострелян по време на покушението срещу Иво Карамански.

Погребението на Марин Маринов ще се състои на 11 октомври 2025 г. (събота) от 12:30 ч. на Софийските централни гробища.