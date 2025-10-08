Даниел Митов след среща с представители на "Мета": Общата ни цел е интернет да бъде по-сигурен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес проведох работна среща в София с представители на „Мета" – компанията, която стои зад платформите Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads. Общата ни цел е интернет пространството да бъде по-сигурно, по-прозрачно и да бъде в интерес на обществото. Това съобщи вътрешният министър Даниел Митов в своя публикация във фейсбук.

"В срещата участваха Витния Салдава – ръководител „Публични политики" за България, Румъния и Балтийските държави, и Ахмед Разек – технически експерт на „Мета". От българска страна присъстваха и експерти от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" – Дирекция „Киберпрестъпност".

Обсъдихме ключови теми, свързани с европейската регулаторна рамка за онлайн сигурност, включително предложението за регламент относно превенцията и CSAM Scanning Proposal.

България последователно подкрепя инициативи, насочени към защита на децата онлайн, като същевременно поставя акцент върху необходимия баланс между сигурността, защитата на личните данни и основните права на гражданите.

Убеден съм, че новите технологии и законодателните регулации трябва да се развиват ръка за ръка. Необходим е постоянен диалог между институциите и технологичните компании, така че политиките да бъдат едновременно ефективни, приложими и защитни за гражданите.

Представителите на „Мета" представиха вижданията на компанията относно възможностите за усъвършенстване на законодателните механизми в ЕС, така че да се осигури по-добра защита онлайн, без да се застрашава криптираната комуникация и личната неприкосновеност.

Обединихме се около необходимостта от по-тясно партньорство между публичния и частния сектор при справяне с рисковете в дигиталната среда, включително киберпрестъпленията, разпространението на дезинформация и онлайн злоупотребите.

„Мета" е стратегически партньор за България, тъй като милиони български граждани ежедневно използват нейните платформи за комуникация, бизнес и достъп до информация. Едно по-дълбоко и структурирано сътрудничество с „Мета" ще даде възможност за по-ефективен обмен на информация, по-бързи реакции при киберинциденти и съвместни инициативи за превенция", пише още Митов.