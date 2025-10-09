Пускат от днес собствениците на имоти в "Елените" до домовете им след големия потоп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Продължават проверките за законността на строежите във ваканционно селище Елените. Очаква се след 8.30 ч. достъпът на жителите до домовете им да бъде възстановен. За всички останали обаче специалният режим ще остане поне до края на седмицата, за да не пречат преминаващи хора на разчистването.

През вчерашния ден при масирани полицейски акции бяха иззети документи от сградата на Община Несебър, РДНСК - Бургас и регионалната екоинспекция. Проверката се извършва под надзора на Окръжната прокуратура.

Според екоминистъра през последните 15 години нито един обект в местността "Козлука" не е минал пълната процедура за екооценка.

През цялата нощ курортът остана със забранен достъп с цел безопасност заради нови валежи.

Назначена е и комисия от експерти, която да извърши оглед на застроеното дере в курортния комплекс, за да се прецени дали е възможно то да бъде почистено с цел осигуряване на водооток при евентуални бъдещи валежи, припомня БНТ.