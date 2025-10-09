Прокуратурата вика на разпит зам.-кмета по екологията в Столичната община

Шефът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов е на разпит

Докато четете това, директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов, е на разпит в прокуратурата. Следващата привикана съм аз. Темата е неизвестна.

Това съобщи във фейсбук зам.-кметът на София по екология Надежда Бобчева.

“В разгара на кризата с отпадъците – в дните, в които целият ни екип е на терен, за да гарантира чистотата на града – двамата души, от които в най-голяма степен зависи управлението на ситуацията, сме подложени на поредната порция институционален натиск. Докато София се опитва да овладее проблем, създаден от отказа да се поддадем на рекет и да приемем софиянци да плащат „данък корупция", прокуратурата решава да сплашва и да ни попречи да изпълняваме задълженията си”, пише Бобчева.

И добавя, че преди месеци предприятието, което днес поддържа столичните райони "Люлин" и "Красно село", беше подложено на безкрайни проверки.

”Когато открихме опасни болнични отпадъци и сигнализирахме прокуратурата, никой не реагира. А днес, когато отказахме да предадем интереса на хората, същата тази прокуратура, за която всички знаем чии интереси обслужва, ни вика на разпит. По-малко от седмица след като кметът Васил Терзиев спомена името на държавника с главно "Д" в национален ефир. Не знам какъв е предметът на това производство. Но знам какъв е истинският въпрос пред всички нас днес - има ли в България място за почтеност. Може ли човек да застане срещу силните и да запази себе си, без да отстъпва от принципите си. Аз и г-н Савов знаем защо сме на тези позиции и какви принципи отстояваме. Тук сме, за да служим на хората на София, за да пазим града чист и да защитаваме интереса на гражданите. Затова няма да се поддадем. Страхът е част от всеки труден момент, но не и от решенията, които вземаме. Защото когато страхът управлява, свободата умира. А ние избираме да служим на свободна София - не на страха”, завършва Бобчева.