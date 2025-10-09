ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Силви Кирилов: Не съм се карал с младите лекари, за диспропорции говорех

Силви Кирилов КАДЪР: БНТ

Аз искам официално да заявя, че аз с младите хора не съм се карал. От 50 години съм в здравеопазването и през цялото това време съм се занимавал с млади хора. В ежедневието на хората, които се занимават със здравеопазване, няма маловажни дейности. Всички в тази система са важни. Това заяви пред БНТ министърът на здравеопазването д-р Силви Кирилов.

"Трудът на специализантите и отношенията с техните научни ръководители и с персонала са важни и се възпитават", посочи той.

"Ние искаме специализантите да получават достойно заплащане в рамките на този финансов ресурс, който разполагаме. Мен лично ме притеснява диспропорцията вътре в групите. Моята задача е не да противопоставям, а да обединявам всички, които са в здравната система. Ще търсим уверение, че ще се търси финансов ресурс в позитивна посока - премахване на дисбалансите", каза Кирилов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Силви Кирилов КАДЪР: БНТ

