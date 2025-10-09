Майката на Митко от Цалапица: Оневиниха полицая, който твърдеше, че Бизюрев и близнаците нямат пръст в убийството

Същият Дамян Капов ни каза да си търсим хакер, който да разкодира телефона на Митко, припомни Бакалова

За сетен път чувствам, че получаваме шамар от българското правосъдие – с тези думи Атанаска Бакалова, майката на Митко от Цалапица, коментира решението на съда да отмени уволнението на полицая Дамян Капов от Стамболийски заради убийството на сина й.

"Когато Митко изчезна, същият този полицай ни каза сами да си търсим хакер, който да разкодира телефона на сина ми", припомни тя пред Нова тв.

Капов беше уволнен, но както "24 часа писа, той осъди МВР да му плати обезщетение от 7000 лв. за "преживените душевни травми, дълбоко засегнати чест и лично достойнство, уронени непоправимо авторитет и доброто му име на служител пред близки, познати и във всички структури на ведомството".

"От устата на полицая Дамян Капов чухме, че „не можели да бъдат" Рангел Бизюрев и близнаците виновни за убийството. А цяла България вече знае кой и какво направи с Митко. Защо тогава институциите се забавиха? Защо разследването беше оставено без отговорен човек цели седем дни", пита за пореден път почернената майка.

По думите й нито началникът на МВР, нито разследващият полицай са понесли веднага последствия. "Чак когато общественият натиск стана непоносим, бяха уволнени тримата – началникът на МВР в Пловдив, полицаят Дамян Калпов и директорът на Районното управление в Стамболийски", допълни Бакалова.

Тя каза, че следващия месец е делото на втора инстанция, където се надява присъдата на Бизюрев, който получи 15 години затвор, да стане на доживотна.

"Искам да попитам адвокатът му Делчо Джубелиев. Ако неговото дете бъде заровено без оказана първа помощ, без опит да бъде спасено – какво е това, ако не предумишлено убийство", задава въпроси Бакалова.