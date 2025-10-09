Безсънна нощ край Янтра и Белица в Търновско заради 120 л дъжд на кв. м (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нощ на тревога заради застрашително повишаващите се нива на реките Янтра и Белица във Велико Търново, Дебелец и Килифарево. След 120 литра на квадратен метър дъждове за 48 часа Янтра достигна 4.50 м и остана само на сантиметри повишението да залее къщи в кв." Асенов". Обходът на кмета Даниел Панов по реките продължи през цялата нощ, информират от общината.

Екипи на пожарната и на полицията са в района на кв. „Асенов", кв. „Чолаковци", следи се и ниската точка на улица „Крайбрежна".

Повишаването на нивото на Янтра е в плато - река Белица в Килифарево падна с 13 сантиметра за 2 часа, в Дебелец нивото се задържа на около 3,40 метра. От горното течение на Янтра също не идва повече вода – при Пушево стойностите се понижават. Единствено Дряновска река, която се влива в Белица след Дебелец, продължава да се покачва, информира Паанов във фейсбук страницата си.

Той бе на всички рискови точки заедно с главен инспектор Николай Александров и главен инспектор Пламен Иванов от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

Белица първа вдигна нивото си близо до критичните стойности в Дебелец и Килифарево в резултат на непрестанния над две денонощия обилен дъжд.

В Килифарево реката достигна 2 метра. Нямаше опасност от заливане на къщи.

В Дебелец нивото на Белица достигна 3,30м при критична стойност от 4м. Основният приток на вода там идва от Дряновска река.

Кметовете на Дебелец и Килифарево – Снежана Първанова и Цоньо Пилев също бяха на терен. Осигурени са дежурни патрулни автомобили, на място са екипи на Пожарната и Гражданска защита.