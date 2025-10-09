Затворници вече чистят в "Красно село", в "Люлин" излизат следващата седмица

Затворници с леки присъди от тази сутрин вече чистят в столичния район "Красно село", където има криза в боклука. От репортажа на Би Ти Ви стана ясно, че има и хора с условни присъди, които трябва да полагат обществено полезен труд.

Очаква се от следващата седмица затворници да се включат и в почистването на "Люлин". Кметската управа на района подготвя документите си, за да кандидатства в Министерството на правосъдието за помощ от затворници.

Кризата със събирането на боклука и почистването в "Красно село" и "Люлин" започна преди около седмица, след като се провали обществената поръчка за избор на нова сметопочистваща фирма. Не се знае докога ще продължи, а днес столичните общински съветници обсъждат дали да отпуснат спешно пари на общинската фирма "Софекострой", която да поеме дейностите.