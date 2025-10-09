260 пешеходци глобени за неправилно пресичане през последните 10 дни

17 катастрофи около пешеходни пътеки от януари досега

От началото на годината до 7 октомври са регистрирани 17 пътнотранспортни произшествия в районите на пешеходни пътеки. Като пет от тях са възникнали на територията на пешеходни пътеки, които са урегулирани със светофарна уредба, каза инспектор Иво Биков от отдел „Пътна полиция“ на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), който представи резултати от специализирана операция, насочена към превенция на пешеходния травматизъм при деца. Това предаде БТА.

Две от тези пътнотранспортни произшествия са станали в непосредствена близост до училища, а едно до детска градина, посочи инспектор Биков и добави, че 42 деца са пострадали в пътнотранспортни произшествия като пешеходци. Това е с 27% повече спрямо същия период миналата година, коментира той.

Само за миналите десет дни имаме установени и санкционирани 260 пешеходци, които не са пресекли по правилен начин и най-вече не са го направили на местата, които им го разрешават, каза също инспектор Биков.

Той допълни, че петима от пешеходците са санкционирани за използване на мобилен телефон при пресичане на платното за движение. Това е ново правило, което е въведено от 7 септември. Напомням за него на пешеходците и да не го подценяват. Там глобата е 100 лв., уточни инспекторът.

Тук е моментът да отправим един призив към всички работещи в учебните заведения - директори, учители, персонал, нека ако забележат, че има някакво струпване на деца, които пресичат нерегламентирано, да подават сигнали към отдел „Пътна полиция“ своевременно, за да може да се вземат мерки и да решаваме проблема навреме, каза той.

Също така апелира училищният персонал да сигнализира „Пътна полиция“ за всяка една друга нередност, която забележат, дори за влошена инфраструктура, като избледняла пешеходна пътека, липсващ пешеходен парапет там, където децата могат да изкачат внезапно на платното за движение, закрит пътен знак и др. Нека да бъдат наши съюзници в борбата да запазим децата на пътя, заяви Иво Биков.

Апелът към родителите е по възможност да не обличат децата си изцяло в тъмни дрехи. Времето навън се влоши, а с това и видимостта на пътя става все по-трудна. Нека по възможност да слагат поне по един светлоотразителен елемент, било то върху дрешките на детето или върху раницата, за да могат да се забелязват отдалече, каза още инспектор Биков.