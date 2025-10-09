ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Промяната": Вчера Борисов обеща да помага и днес ...

През изминалото денонощие в страната са потушени 40 пожара, един пострадал

Общо 40 пожара са били потушени в страната през последното денонощие. СНИМКА: Pixabay

Ликвидирани са 40 пожара в страната за последното денонощие. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Пожарните екипи са реагирали на 147 сигнала за произшествия.

При пожарите за изминалите 24 часа има един пострадал гражданин, съобщи БТА.

С материални щети са възникнали 26 пожара, от които 14 са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 14 пожара.

Извършени са 100 спасителни дейности и помощни операции. От тях еднa е билa при катастрофа и еднa - при бедствие.  

