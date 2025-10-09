ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Промяната": Вчера Борисов обеща да помага и днес ...

Дамянова: Ако Терзиев се справи с боклука, може да си проправи пътя към президентската кандидатура

"Проблемът с боклука е общински проблем, който прераства в политически, не защото е неразрешим, а от това как ще бъде решен, зависи бъдещето на една политическа сила. Ако кметът не допусне София да бъде зарита с боклук, почти си мисля, че той може да върви по своя път за президентска кандидатура", каза пиар експертът Диана Дамянова в студиото на "Здравей, България" по Нова тв. 

Тя добави, че няма съмнение за оказване на натиск за запазване на статуквото в чистенето на големите градове в България. Плащаме големи суми за извозване на боклука и това не се прави добре, затова трябва да има подобрение.

"Безпокоя се, че като изгоним Таки, ще създадем структура на полуобщинско начало, което струва по-скъпо от извозвания от Таки боклук. И тогава последствията ще бъдат сериозни", каза още Диана Дамянова. 

Тя допълни, че кметът е допуснал грешка в процедурата за обществената поръчка, което затруднява нейното законно прекратяване.

„Ако успее да прекрати тази обществена поръчка, която е създал с една малка грешчица в текстчето, но така или иначе няма пределни цени и ще му бъде трудно законно да прекрати тази поръчка срещу, както казва той, хората с прякори", добави Дамянова.

Политологът Теодор Славев подчерта, че криминалният прочит на кризата е напълно валиден, като даде за пример запалените камиони на турската фирма, кандидатствала в поръчката.

„Подпалени камиони на турска фирма, която чисти Истанбул. Вие представяте ли си до каква степен сме превърнали България в корупционно гето? Представяте ли си какъв инвеститор чуждестранен би дошъл тук въобще, на фона на случващото се в София?", коментира Славев.

Експертите коментираха и липсата на конкуренция в обществените поръчки за сметоизвозване, където за 22 от 24 района се е явил само по един кандидат. Според Славев институции като Комисията за защита на конкуренцията не виждат картелни споразумения, а Министерството на околната среда и водите отнема лицензи избирателно. Това, заедно с бавното разследване на палежа на камионите от страна на МВР, създава усещане за организирани действия.

Според публикация в американското издание "Уолстрийт джърнъл", бившият премиер Бойко Борисов е обсъждал сделки с американски инвеститори, включващи "Балкански поток" и "Лукойл", в замяна на съдействие за излизане от списъка "Магнитски".

Политологът Теодор Славев коментира, че статията е по-скоро за вътрешна употреба в САЩ и описва влиянието на лобист, който твърди, че има контакти с Белия дом. Според него, след тази публикация, излизането на българи от списъка "Магнитски" става "абсолютно невъзможно".

"Статията в "Уолстрийт джърнъл" е по-скоро за вътрешна употреба в Щатите. Тя описва влияние на един лобист, който самият той твърди, че има контакти с Белия дом. Но след излизането на тая на тази публикация, излизането на българи от "Магнитски" ми се струва вече абсолютно невъзможно", каза Славев.

