Възрастна жена е пострадала при пожар в дома си в търновско село

70-годишна жена е пострадала при пожар, избухнал в дома й във великотърновското село Габровци. Инцидентът е станал на 8 октомври в 19:16 часа, посочват от пожарната.

В студената и дъждовна вечер стопанката запалила печка на твърдо гориво, но възнкнало самозапалване в коминното тяло и се подпалил покривът на къщата.

3 пожарни със шестима огнеборци са се борили със стихията, която е унищожила 200 кв. м от покрива и още толкова от сградата, техника, покъщнина.

Спасени са две спомагателни постройки, 25 кошера, 2 помещения към къщата и веранда.