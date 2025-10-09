ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Промяната": Вчера Борисов обеща да помага и днес ...

Възрастна жена е пострадала при пожар в дома си в търновско село

Дима Максимова

Пожар Снимка: pixabay

70-годишна жена е пострадала при пожар, избухнал в дома й във великотърновското село Габровци. Инцидентът е станал на 8 октомври в 19:16 часа,  посочват от пожарната.

В студената и дъждовна вечер стопанката запалила печка на твърдо гориво, но възнкнало самозапалване в коминното тяло и се подпалил покривът на къщата.

3 пожарни със шестима огнеборци са се борили със стихията, която е унищожила 200 кв. м от покрива и още толкова от сградата, техника, покъщнина.  

Спасени са две спомагателни постройки, 25  кошера, 2 помещения към къщата и веранда. 

