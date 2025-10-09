Бойко Борисов: Терзиев да помоли кметовете на ГЕРБ за камиони, ще му изчистят

Васил Терзиев да помоли кметовете на ГЕРБ за помощ за кризата с боклука, призова лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той го посъветва да ги помоли за камиони за сметосъбиране, както и да се обърне към правосъдния министър Георги Георгиев за допълнително затворници, които да се включат в чистенето на столичните райони "Люлин" и "Красно село".

"Ако има мафия, Терзиев две години е плащал на мафията. Ако Терзиев беше сега на втория месец кмет, този въпрос щеше да е логичен, но когато две години си плащал, а сега изведнъж мафията му е виновна", отговори той дали няма мафия в сметопочистването на града.

"Този, който плаща две години на мафията, е мафиот. Нито съм виждал, нито съм чувал Таки или както го наричате", каза още Борисов.

"Аз не знам дали "Лукойл" е на пазара. Носят се само слухове. А този проектозакон, ако стане факт, е, ако решат собствениците на "Лукойл" да го продават, да може ДАНС и Министерският съвет да проверят купувача. Това е застраховка. Казвам ако решат, никой не ги принуждава", коментира той новите правила за продажба на рафинерията. Вчера и днес депутатите от мнозинството бързаха да ги приемат.

