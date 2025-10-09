Делян Пеевски: Татко Бойко постоянно спасява ПП-ДБ, без него не могат

"Отново се налага г-н Борисов да ги спасява. Той спасява ПП-ДБ и техните кметове, спасяваше ги преди това в сглобката. Спасява "Възраждане" с имунитетите, спасява АПС. Какво ще правят без Борисов? Той ги спасява всичките, те са му като малки деца. Те не се борят с никаква мафия. Тук правят само бели, не знаят какво правят. Лошото е, че нямат санкция за белите, защото татко Бойко ги спасява. Те не могат без Борисов, той ако не ги спасяваше всеки ден, те щяха да са едни нормални граждани, които да си понесат последствията за всичко, което правят. Не разбирам Борисов защо ги спасява постоянно, а те защо го нападат, като не могат без него. Ако не е Борисов, тях няма да ги има."

Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски по повод кризата с боклука в двата столични района "Люлин" и "Красно село".

Пеевски не обясни как Бойко Борисов спасява ПП-ДБ, но по-рано днес лидерът на ГЕРБ предложи на кмета на София Васил Терзиев да поиска помощ от колегите си от ГЕРБ - те били склонни да му дадат камиони за сметосъбиране. Припомни също, че тази сутрин затворници бяха пратени от правосъдното министерство да помагат в събирането на боклуци.

"Решено е - четирите партии вкарват това нещо. Ако има такава сделка, кой ще го вземе? Трябва да защитим хората, които 4-5 години бяха ограбвани от ПП-ДБ с високите цени на горивата", лаконично отговори той защо парламентът се е разбързал да приема нови правила за продажбата на "Лукойл".

Вчера депутатите излязоха в почивка по време на заседанието, за да минат промените извънредно на комисия по енергетика, а днес влязоха като първа точка в дневния ред на депутатите въпреки недоволството на опозицията. Според промените ДАНС и Министерския съвет ще трябва да одобрят купувача на рафинерията, ако тя бъде обявена за продан.