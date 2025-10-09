ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Аморим остава в "Юнайтед"

Оставиха в ареста дилър, държал в дома си кокаин, метамфетамин и марихуана

Дима Максимова

Окръжният съд в Габрово уважи искането на прокуратурата и  задържа под стража  35-годишния А.Д., привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 5 октомври  в Габрово при условията на опасен рецидив, в обитаваното от него жилище държал с цел разпространение различни видове наркотични вещества - кокаин, метамфетамин и марихуана.

За престъплението, за което дилърът е привлечен в качеството на обвиняем, се предвижда наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години затвор и глоба от 20000 до 100 000 лева, уточниха от прокуратурата.

Съдът уважи становището на наблюдаващия прокурор, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за авторството на деянието и е налице реална опасност обвиняемият да се укрие, както и да извърши друго престъпление.

Определението на Окръжен съд – Габрово може да бъде обжалвано пред Апелативния съд – Велико Търново.

