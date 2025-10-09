ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Промяната": Вчера Борисов обеща да помага и днес ...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21462473 www.24chasa.bg

Външното министерство осъжда антиеврейски вандализъм във Варна и Бургас

1592
Външно министерство. СНИМКА: АРХИВ

Вандалските прояви са срещу синагогата във Варна и Паметника на благодарността в Бургас

Министерството на външните работи (МВнР) остро осъжда вандалските прояви срещу синагогата в град Варна и срещу Паметника на благодарността в град Бургас, който е израз на признателността за спасяването на българските евреи през Втората световна война. Това посочиха от министерството в позиция на сайта си.

Категорично недопустимо е с подобни преднамерени злодеяния да се хвърля сянка върху историческите постижения на България, с които българският народ основателно се гордее, пише още в позицията. Подобни действия не са присъщи за българското общество, очевидно целят да внесат изкуствено напрежение и разделение сред българските граждани и поради тази причина не могат да бъдат оставени без последствия.

МВнР призовава компетентните органи да предприемат своевременно всички необходими действия за установяване и подвеждане под отговорност на извършителите.

Два месеца след предишния акт на посегателство, Паметникът на благодарността в центъра на Бургас отново е осквернен, съобщиха за БТА от Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ в сряда.

Паметният знак, издигнат преди близо 10 години от Център „Алеф“ и потомци на спасени по време на Холокоста български евреи, е посветен на гражданите на Бургас, които през 1943 г. се противопоставят на депортацията на свои съграждани евреи към лагерите на смъртта. Според информацията от организацията, този път монументът е бил напръскан със зелен спрей, а надписите и символите са заличени.

Външно министерство. СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание