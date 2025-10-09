ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Аморим остава в "Юнайтед"

Пешеходец почина, блъснат от кола на главен път край Благоевград

Пешеходец почина, блъснат от кола на главен път Е-79 край Благоевград, съобщиха от полицията.

Тежкият пътен инцидент е станал тази сутрин, около 05:46 часа на ПП1 Е-79 в района на ж.к "Струмско" в Благоевград. Лек автомобил "Сеат" с 52-годишна водачка е блъснал 89-годишен мъж от гр. Благоевград, който е починал. По първоначална информация, пешеходецът е изскочил внезапно на пътното платно. На водачката на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

За случая е уведомена ОП-Благоевград. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава

