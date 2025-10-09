"Промяната": Вчера Борисов обеща да помага и днес вече викат хора на разпити

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев видя връзка между обещаната помощ от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за кризата с боклука в София и днешните разпити на някои от замесените.

Преди около час заместник-кметицата по екология Надежда Бобчева съобщи, че шефът на завода за боклук Николай Савов е привикан на разпит в прокуратурата. Тя е следващата, но темата не им била известна.

Асен Василев също не знае защо двамата са привикани, а на този въпрос отговори така: "Е, как защо? Вчера Борисов каза, че ще помага, и днес прокуратурата започна да помага, като вика хората, които организират на чистенето, да им губи времето".

"Това, което виждаме да се случва тази сутрин с действията на прокуратурата в Столичната община, е абсолютен скандал. Вместо да се помогне на София да се справи с проблема, се пречи всячески. Стана ясно, че и гражданите на София, и много кметове, издигнати или подкрепени от нас, помолихме да помогнат с техника и тази криза ще бъде преодоляна, мръсното изнудване на софиянци ще спре. Ще се справим и с изнудвачите", заяви Василев.

Днес депутатите се занимават с продажбата на "Лукойл", след като управляващите набързо вкараха точка с нови правила за продажба на рафинерията, според които ДАНС и Министерския съвет ще трябва да одобрят купувача, а от ПП-ДБ коментираха и тази тема.

"Апетитите на Пеевски към "Нефтохим" в Бургас са от години. Припомням опитите за блокиране на работата на "Нефтохим" - два пъти беше вкарвано в Народното събрание решение за три дни да бъде спрян нефтът, който захранваше рафинерията. Аз като човек, който е основавал катедрата по инженерна химия в нашия факултет, знам, че това означаваше "Нефтохим" да спре, месеци след това да не започне да работи, хората да бъдат изхвърлени на улицата, защото така работят рафинериите, да фалира и след това Делян Пеевски да си го прибере. Сега очевидно се опитва да постигне същото по друг начин", коментира Николай Денков.

Според него Пеевски иска да има контрол върху актив, от който зависи цялата държава. Той предупреди, че при едноличен контрол на рафинерията, може да се вдигнат цените на горивата и да бъде свалено всяко правителство.