ДБ: Борисов е стар лъв в златна клетка, само гледа и нищо не зависи от него

"Институциите в страната са пленени. Те се управляват от голямото Д, по пътя той си построи своя държава. Борисов е старият лъв, който стои в златна клетка, гледа и няма какво да направи. Гледа как му взема партията, вижда, че няма никакъв контрол, днешните промени за "Лукойл" са доказателство за това. Може само да забави галопа, с който Пеевски го язди."

Това заяви в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Така той задочно отговори на обвиненията на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, че Бойко Борисов все спасявал ПП-ДБ и те без него не можели.

"Докато в началото имаше ритане по кокалчетата във властта, наместване на властовия ресурс, в момента това нещо прераства във война. Война между институции, от боклука на София до Висшия съдебен съвет, който взима странни решения, променят се гласувания. Война може би между различни фракции. Война между ВКС и прокуратурата, стартирана от прокуратурата, след като ВКС приложи правото, а прокуратурата вкара цялата история на калния политически терен, както се изказваше Сарафов. При боклука е мафията срещу гражданите. Борисов в първото си изречение се прави, че не знае кой е Таки, а в последното обяснява точно кога си тръгнал от България, значи знае точно за какво става дума", каза другият лидер Божидар Божанов. Според него всичко това говори за политическа нестабилност под повърхността.

На въпрос дали има купувач на "Лукойл" той отговори лаконично, че има действия на "ДПС - Ново начало", които не са в интерес на държавата.