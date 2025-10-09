ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проблеми с вестибуларния апарат отложиха делото за побоя над Слави Ангелов

Ана Михова

[email protected]

4080
Георги Асенов и Бисер Митрев СНИМКА: Юлиян Савчев

Проблеми с вестибуларния апарат на един от подсъдимите отложиха делото за побоя над главния редактор на "168 часа" Слави Ангелов в Софийския апелативен съд. Подсъдими са близнаците Георги и Никола Асенови и Бисер Митрев. На първа инстанция те получиха по 5 г. затвор, като делото продължи там 4 г. 

Бисер Митрев СНИМКА: Юлиян Савчев
В апелативния съд днес делото беше отложено заради здравословните проблеми на Никола Асенов, който в периода от 8 до 10 октомври трябвало да се лекува вкъщи. Това е втори опит делото да тръгне в апелативния съд. Следващото заседание е на 23 ноември. 

Георги Асенов СНИМКА: Юлиян Савчев
При първия опит адвокатът на братята го отложи, защото е в документ за платен годишен отпуск.

Георги Асенов и Бисер Митрев СНИМКА: Юлиян Савчев
