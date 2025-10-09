Вижте задържания за смъртта на 43-годишен мъж след меле в Шекер махала

Починалият е бил с тежка черепно-мозъчна травма

Обграден от охранители, пред Пловдивския окръжен съд застана 38-годишният Иван Георгиев, обвинен за мелето в Шекер махала, след което мъж почина. Магистратите решават по искането на прокуратурата за ареста му.

Вечерта на 30 септември в квартала започнало меле, след което двама 43-годишни мъже потърсили помощ в Спешното. Въпреки усилията на лекарите, няколко дни по-късно единият от пострадалите - Атанас Янков, загуби битката за живота си. Той е бил с тежка черепно-мозъчна травма.

След като било установено, че в махалата е имало сбиване, в ареста били отведени двама - на 21 и 38 г., а по случая беше образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда. Единият от първоначално арестуваните получи най-тежката мярка за неотклонение от Районния съд, която обжалва на втора инстанция. Тъй като пострадалият е починал обаче, обвинението срещу него ще бъде преквалифицирано.



